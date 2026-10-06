FCSB, în lupta pentru titlu cu Laurențiu Reghecampf! „E foarte puternică! Deja a văzut care e buba”

FCSB, în lupta pentru titlu cu Laurențiu Reghecampf! „E foarte puternică! Deja a văzut care e buba” Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf este marea speranță a lui FCSB din acest sezon în Superliga.

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FCSB se află pe locul 11 în Superliga cu 12 puncte adunate în zece etape și se află la 11 „lungimi” de liderul Dinamo.

Laurențiu Reghecampf l-a înlocuit pe Marius Baciu după umilința suferită de formația patronată de Gigi Becali la Craiova, scor 0-5.

Eugen Trică crede că FCSB se poate lupta la titlu în Superliga 

Fostul jucător de la echipe precum Steaua, Craiova și CFR Cluj a vorbit despre cum ar putea arăta FCSB cu Laurențiu Reghecampf pe bancă și crede că noul antrenor al roș-albaștrilor ar putea califica în play-off formația patronată de Gigi Becali.

Eugen Trică crede chiar că există posibilitatea ca FCSB să se bată la titlu, în ciuda începutului slab de sezon.

„Aşteptăm şi FCSB, prin venirea lui Reghe, să facă treabă bună, să prindă primele şase, adică să fie o luptă interesantă până la finalul campionatului.

(n.r. Cum vezi FCSB cu Reghe?) Foarte bine. E un antrenor bun, cu personalitate. Deja a văzut care e buba în momentul de faţă, de la venirea lui, şi cred că va pune FCSB pe picioare. La cum îl ştiu eu pe Reghe...

(n.r. Ce s-a întâmplat cu Baciu?) Nu ştiu ce s-a întâmplat, habar n-am. Probabil că a fost, hai să nu zic moale, mai liniştit, aşa, ceea ce, în ziua de azi, nu trebuie să fii liniştit, pentru că jucătorii, dacă te-au văzut liniştit, calm, se cam urcă pe tine. Şi, ca dovadă, şi rezultatele pe care le-a avut. Probabil că putea să fie mult mai drastic, mai... Nu ştiu, cu jucătorii.

(n.r. Din punct de vedere al lotului, cum ţi se pare FCSB?) Foarte puternică. Au jucători de valoare şi, prin venirea lui Drăguş, acum, un fotbalist foarte bun. Păcat că s-a accidentat. Sper să-şi revină foarte repede, pentru că avem nevoie de Drăguş şi la echipa naţională. Deci trebuie să fie bine, sănătos şi să fie în cea mai bună formă”, a declarat Eugen Trică, la Prima Sport.

Mihai Pintilii știe ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf la FCSB

Ediția de luni, 5 octombrie, a emisiunii „Fața la Joc!” l-a avut pe Mihai Pintilii ca invitat. Acesta a discutat preț de o oră și jumătate cu moderatorii Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Până în luna martie a acestui an, la cârma FCSB erau Mihai Pintilii și Elias Charalambous, cei doi cucerind nu mai puțin de patru trofee în ultimii trei ani la formația patronată de Gigi Becali.

Mihai Pintilii îl cunoaște foarte bine pe Laurențiu Reghecampf, cei doi colaborând atât la FCSB, cât și la Al Hilal. Întrebat despre revenirea lui „Reghe”, tehnicianul a expus că fostul său profesor ar putea readuce echipa pe picioare.

„Pinti” susține că Reghecampf are un avantaj, anume că îl cunoaște foarte bine pe Gigi Becali. Pintilii a expus că relația cu patronul este foarte importantă, asta pentru a avea un mandat cât mai lung pe banca tehnică.

„(n.r. - Reghecampf) Normal, așa ar trebui, să repună echipa pe picioare. A venit în momentul perfect. Cunoaște clubul, îl cunoaște pe nea Gigi și e spiritul, aduce acel spirit. E important să-l cunoști pe Gigi; dacă nu vorbești și nu comunici, nu ai viață lungă la FCSB”, a declarat Mihai Pintilii la „Fața la Joc!”.

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