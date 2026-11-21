Paul Papp a ajuns la 37 de ani, dar rămâne în continuare o piesă esențială pentru Petrolul Ploiești.

Paul Papp: "Au mers bine lucrurile de când cu freza asta"

Fundașul Papp a glumit la finalul meciului cu Dinamo și a spus că noul său look îl ajută să fie în formă în acest sezon:

"Eu mă simt bine, mă simt apreciat la Ploiești. Iubesc orașul, iubesc clubul. Cred că merităm asta, echipa merită asta și trebuie să fie 10 ani de acum încolo tot la fel. Trebuie susținere, dar nu mai zic nimic. Clasamentul e strâns, suntem bine, vrem cât mai sus.

Dacă ne ajută Dumnezeu o să fim în primele șase la final. Au mers bine lucrurile de când cu freza asta și soția mi-a zis că am mai multă forță așa", a declarat Paul Papp, după Dinamo - Petrolul 0-1.

Fanii lui Dinamo au pus la pământ sistemul VAR

Dan N'Lundulu a deschis scorul în meciul dintre Dinamo și Petrolul, după ce David Irimia l-a faultat în careu pe Rodrigo Martins. Atacantul oaspeților a înscris cu sânge rece, după ce meciul a fost întrerupt aproape 20 de minute.

S-a ajuns aici după ce fanii dinamoviști au pus la pământ sistemul VAR. Arbitrul Gabriel Mihuleac a încercat să vadă reluarea fazei, dar câțiva suporteri aflați la tribună au încercat să strice monitorul.

Cablul de alimentare ar fi fost stricat de suporteri. Dacă monitorul nu ar fi pornit în cele din urmă, arbitrul ar fi trebuit să ia o decizie fără să vadă reluarea fazei.

În cele din urmă, cablul a fost înlocuit și arbitrul Mihuleac a revăzut faultul comis de David Irimia în careu.