Ionuț Radu (29 de ani), goalkeeperul echipei naționale a României, a fost integralist în poarta oaspeților.

Nota lui Ionuț Radu după Real Madrid - Celta Vigo 2-1

Pentru evoluția sa, portalul SofaScore i-a acordat nota 6,8, puțin peste media echipei sale de 6,72.

Celta Vigo a deschis scorul rapid în minutul 6 prin Pablo Duran. Kylian Mbappe a trimis peste poarta lui Radu din penalty în minutul 38 al confruntării.

Jude Bellingham și Carlos Espi l-au învins pe Radu

Radu a fost învins pentru prima oară în partidă de Jude Bellingham în minutul 66, când mijlocașul ofensiv englez a punctat cu un șut la firul ierbii de la marginea careului. „Los Blancos” au egalat astfel la 1!

Ulterior, în minutul 85, Carlos Espi i-a adus pe madrileni în avantaj și a stabilit scorul final al partidei, după ce Ionuț Radu a reușit să se opună într-o primă fază.

Portarul naționalei României a reușit să intervină în total la cinci șuturi din interiorul careului său și a avut un procentaj al paselor precise de doar 47% (14 din 30).