Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist la 32 de ani și jumătate, după circa 28 de ani în care viața ei s-a învârtit în jurul „sportului alb”.
Toate visurile majore ale sportivei din Constanța au fost împlinite, în circuitul WTA, Halep ieșind primul număr unu WTA oferit de România, în istorie, statut confirmat pe o perioadă lungă de 64 de săptămâni.
Simona Halep, definită cel mai bine de finala Wimbledon 2019, crede regizorul Remus Achim
Mai importante însă, în opinia multora, sunt cele două titluri de mare șlem cucerite la Roland Garros și Wimbledon, în anii 2018, respectiv 2019, în urma a două finale în care a întrecut sportive din SUA, Sloane Stephens și Serena Williams.
În emisiunea Poveștile Sport.ro, regizorului documentarului VOYO, „Simona Halep: povestea unui vis”, Remus Achim, i-a fost cerut să definească printr-o singură imagine povestea Simonei Halep.
Remus Achim a menționat, în acest sens, bucuria Simonei Halep de a ține în brațe trofeul cucerit la Wimbledon, după o finală convingătoare, încheiată scor 6-2, 6-2, în 56 de minute, contra jucătoarei considerate de mulți cea mai puternică din istoria acestui sport, Serena Williams.
„Simona nu a avut aceste mici bucurii ale vieții”.
În aceeași intervenție, Remus Achim a punctat tristețea percepută în meciul oficial de retragere al Simonei Halep, organizat în cadrul Sports Festival 2026, dar, în același timp, bucuria care a venit la pachet cu retragerea din stilul de viață solicitant impus de sportul de performanță.
„Cred că acolo e Simona Halep, cu adevărat”.
„Am surprins energia aceea în care ea își lua rămas-bun de la tenis. Gata, intru într-o nouă lume, într-o nouă etapă.
Și eu m-am gândit la ceva trist atunci, dar gândește-te că face lucrul ăsta de la 4 ani și jumătate.
La un moment dat, vrei să vezi și tu ce se întâmplă în partea cealaltă. Chiar ea mărturisește, în film, că, practic, acum descoperă viața. Se bucură de o cafea, se bucură de o plimbare în parc, de o ieșire cu prietenii, lucruri care mie sau ție ni se par banale.
Ea nu a avut aceste mici bucurii ale vieții și abia acum se bucură de ele. Simona, așa cum o descoperiți în documentarul regizat de mine, cred că e... am în cap imaginea victoriei ei de la Wimbledon. Când reușește și e cu acel trofeu în mână, cred că acolo e Simona Halep, cu adevărat,” a punctat Remus Achim, în exclusivitate pentru Sport.ro.