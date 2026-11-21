Va fi demis de la echipa din Superliga? Robert Niță a spus-o clar după meciul nebun: „Nu își mai găsea cuvintele”

Va fi demis de la echipa din Superliga? Robert Niță a spus-o clar după meciul nebun: „Nu își mai găsea cuvintele”

CFR Cluj - Oțelul Galați, de la 17:30. Recordul sezonului deținut de ardeleni

CFR Cluj - Oțelul Galați, de la 17:30. Recordul sezonului deținut de ardeleni

Nicușor Dan a fost la meciul României! Partida la care președintele a mers alături de fiul său

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Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist la 32 de ani și jumătate, după circa 28 de ani în care viața ei s-a învârtit în jurul „sportului alb”.

Toate visurile majore ale sportivei din Constanța au fost împlinite, în circuitul WTA, Halep ieșind primul număr unu WTA oferit de România, în istorie, statut confirmat pe o perioadă lungă de 64 de săptămâni.

Simona Halep, definită cel mai bine de finala Wimbledon 2019, crede regizorul Remus Achim

Mai importante însă, în opinia multora, sunt cele două titluri de mare șlem cucerite la Roland Garros și Wimbledon, în anii 2018, respectiv 2019, în urma a două finale în care a întrecut sportive din SUA, Sloane Stephens și Serena Williams.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, regizorului documentarului VOYO, „Simona Halep: povestea unui vis”, Remus Achim, i-a fost cerut să definească printr-o singură imagine povestea Simonei Halep.

Remus Achim a menționat, în acest sens, bucuria Simonei Halep de a ține în brațe trofeul cucerit la Wimbledon, după o finală convingătoare, încheiată scor 6-2, 6-2, în 56 de minute, contra jucătoarei considerate de mulți cea mai puternică din istoria acestui sport, Serena Williams.