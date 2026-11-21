Partida FC Argeș - FCSB, din runda a 16-a din sezonul regulat al Superligii, va avea loc duminică, de la 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Laurențiu Reghecampf a semnat marile probleme din lotul lui FCSB înaintea partidei care se va juca la Mioveni.

Laurențiu Reghecampf, sincer înaintea partidei cu FC Argeș: „Încercăm să facem faţă”

Tehnicianul lui FCSB a anunțat jucătorii de bază pe care nu poate miza pentru meciul cu piteștenii de duminică.

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că Dennis Politic va avea nevoie de operație la menisc, în timp ce Cisotti, Arnold Garita, Ronny Labonne şi Meriton Korenica sunt și ei indisponibili pentru meciul cu FC Argeș.

„Avem foarte multe probleme de efectiv. Mulţi jucători care nu şi-au revenit. Îmbucurător este faptul că Denis Drăguş este apt. Nu-mi fac probleme. Poate doar de condiţiile gazonului. Vom merge la Mioveni după cele trei puncte.

Ştim ce ne aşteaptă, o echipă foarte bine pregătită din punct de vedere fizic. S-a văzut şi la meciul cu Dinamo. Ne-am pregătit pentru acest lucru şi sper ca, la ora jocului, jucătorii să fie în cea mai bună formă şi să ne câştigăm cele trei puncte.

Denis Politic are o problemă mai veche şi va trebui să se opereze la menisc. Cisotti vine după o perioadă de refacere şi sperăm ca săptămâna viitoare să intre cu echipa.

Garita la fel, sper ca săptămâna viitoare să intre cu echipa. Labonne e şi el accidentat, iar de Korenica nici nu mai zic. Încercăm să facem faţă şi sperăm că vom fi ok”, a declarat Laurenţiu Reghecampf, la conferinţa de presă.