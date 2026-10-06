Atacantul francez care a contribuit decisiv la ”event-ul” câștigat de Universitatea Craiova în sezonul precedent este principala țintă a lui Gigi Becali pentru perioada de mercato din iarnă. Până atunci, se pare că FCSB a obținut deja acordul fotbalistului pentru a semna.

Steven Nsimba și-a dat acordul pentru transferul la FCSB

Transferfeed scrie că Nsimba își dorește un transfer la FCSB, acolo unde ar urma să încaseze un salariu lunar de 25.000 de euro, dar și o primă de instalare generoasă, de 100.000 de euro. Rămâne de văzut dacă Universitatea Craiova ar vrea să renunțe la atacantul său.

Potrivit sursei citate anterior, Gigi Becali e gata să plătească 800.000 de euro pentru a-l transfera pe Nsimba de la Universitatea Craiova, în condițiile în care acesta este evaluat la un milion de euro de site-urile de specialitate.

În acest sezon, Steven Nsimba a evoluat în 17 partide pentru cei de la Univeristatea Craiova, pentru care a reușit să înscrie de opt ori, în toate competițiile.

"Nu cred că Nsimba va pleca de la Craiova. E un jucător foarte bun, care a demonstrat, a înscris foarte multe goluri. Nu cred că va pleca de la Craiova în acest schimb”, a spus Adi Popa, într-un interviu acordat pentru PRO TV.

Bogdan Lobonț crede că Nsimba ar putea fi adus la FCSB ca înlocuitor pentru Garita

Lobonț crede că Steven Nsimba ar fi adus mai degrabă ca înlocuitor pentru Arnold Garita, care are contract doar până în decembrie.

"Cei de la FCSB se gândesc și în perspectiva în care Garita nu se va exprima la cel mai înalt nivel. Din câte înțeleg, Garita a semnat doar până în iarnă, deci probabil perspectiva lor e asta. Nsimba are un profil diferit față de Boutoutaou, e mai masiv, mai puternic în dueluri. Boutoutaou e mai mult cu mingea la picior", a mai spus Lobonț.