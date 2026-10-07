Partida a contat pentru ultima etapă din preliminariile pentru Campionatul European U21. Duelul a putut fi urmărit în exclusivitate pe VOYO și Pro Arena. Rămasă fără șanse de calificare la turneul final, reprezentativa selecționată de Costin Curelea a cedat cu un scor rușinos.

Mihai Mironică, cea mai dură reacție după Spania U21 - România U21 7-1

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 7 octombrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Mihai Mironică și Robert Niță.

Din nefericire, România U21 a pierdut, la fel ca prima reprezentativă, la o diferență de 6 goluri. Întrebat despre meciul elevilor lui Costin Curelea, Mihai Mironică nu s-a abținut și a transmis că a fost un dezastru în Spania.

Cunoscutul jurnalist e de părere că actuala selecționată U21 este cea mai slabă din ultimii ani. Deși a deschis scorul prin Rareș Burnete, echipa lui Costin Curelea a picat inexplicabil.

„Eu a trebuit să și comentez acest meci. E un imens paradox. Te aștepți să ai imense probleme în Spania. Prima jumătate de oră a fost remarcabilă, România a condus în Spania.

Când pierzi la un asemenea scor, te aștepți să fii dezastruos de la un cap la altul. Dar să joci atât de bine în prima jumătate de oră, să conduci și să marchezi un gol frumos...

Am sperat că România va putea lăsa o impresie bună. Ok, nu câștigi, dar poate scoți un egal. A venit un dezastru care a confirmat, că alte echipe nu au pierdut de așa manieră încât să spui că Spania a fost cea mai feroce din grupă. De exemplu, Finlanda a bătut în Spania cu 2-1. Este o dovadă a faptului că aceasta a fost una dintre cele mai slabe generații. Nu doar din ultimii 9 ani, ci și dacă vom coborî mai mult în timp”, a declarat Mihai Mironică la VOYO SPORT LIVE.