Dinamo nu a reușit să se revanșeze după ce Petrolul s-a impus și în partida din tur, tot cu 1-0.

Discursul lui Cătălin Cîrjan după Dinamo - Petrolul 0-1

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, spune că meciul de la Slobozia a fost unul dintre cele mai slabe din acest sezon pentru echipa sa:

"Nu a mers nimic în seara asta. Prima repriză cred că a fost cea mai proastă din acest campionat. În a doua repriză am avut câteva ocazii, dar trebuie să vedem pe video ce nu a mers.

Nu vreau să vorbesc de momentul cu VAR, a durat foarte mult. Ca jucător nu vrei să stai, vrei să joci. N-am mai văzut (n.r întrebat despre sabotajul de la VAR), dar asta a fost.

Nu contează cine a fost schimbat. Mister a vrut să facă niște schimbări ca să câștigăm meciul. Normal că sunt dezamăgit, vreau să joc, dar nici eu nu am fost la un nivel bun în seara asta. Toți am arătat rău.

Nu a fost ușor să venim aici în ziua meciului, dar ambele echipe au jucat pe același gazon. După 13 meciuri fără înfrângere eram cei mai buni, acum suntem cei mai slabi. Trebuie să ne vedem de treabă în continuare", a declarat Cătălin Cîrjan, după înfrângerea cu Petrolul.

Fanii lui Dinamo au pus la pământ sistemul VAR

Dan N'Lundulu a deschis scorul în meciul dintre Dinamo și Petrolul, după ce David Irimia l-a faultat în careu pe Rodrigo Martins. Atacantul oaspeților a înscris cu sânge rece, după ce meciul a fost întrerupt aproape 20 de minute.

S-a ajuns aici după ce fanii dinamoviști au pus la pământ sistemul VAR. Arbitrul Gabriel Mihuleac a încercat să vadă reluarea fazei, dar câțiva suporteri aflați la tribună au încercat să strice monitorul.

Cablul de alimentare ar fi fost stricat de suporteri. Dacă monitorul nu ar fi pornit în cele din urmă, arbitrul ar fi trebuit să ia o decizie fără să vadă reluarea fazei.

În cele din urmă, cablul a fost înlocuit și arbitrul Mihuleac a revăzut faultul comis de David Irimia în careu.