Dinamo a pierdut primul meci din returul sezonului regular al Superligii, iar Marius Niculae a analizat prestația „câinilor”. Fostul internațional a subliniat problemele de la mijlocul terenului, susținând că Alberto Soro este ieșit din formă în momentul de față.

„Dinamo a suferit foarte mult la mijlocul terenului. Soro este ieșit din formă și el era o piesă foarte importantă. Da, a avut două pase bune în repriza a doua, dar în prima repriză nu a existat și se vede în joc. Dinamo este într-o scădere de formă, este a doua înfrângere consecutivă”, a spus Marius Niculae, al Digisport.