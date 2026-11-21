Dinamo a pierdut primul meci din returul sezonului regular al Superligii, iar Marius Niculae a analizat prestația „câinilor”. Fostul internațional a subliniat problemele de la mijlocul terenului, susținând că Alberto Soro este ieșit din formă în momentul de față.
„Dinamo a suferit foarte mult la mijlocul terenului. Soro este ieșit din formă și el era o piesă foarte importantă. Da, a avut două pase bune în repriza a doua, dar în prima repriză nu a existat și se vede în joc. Dinamo este într-o scădere de formă, este a doua înfrângere consecutivă”, a spus Marius Niculae, al Digisport.
Probleme la finalizare pentru Dinamo
„N-au mers multe. Am observat de la începutul meciului că Nuno Campos era nemulțumit de condiții, de teren. Nu îmi aduc aminte un meci al lui Dinamo din sezonul acesta să nu aibă șut pe poartă la pauză. În primul rând, finalizarea nu a mers la Dinamo. A avut ocaziile clare în prima repriză prin Cîrjan și Karamoko, iar apoi a echilibrat Petrolul”, a adăugat fostul atacant.
Acesta este al doilea eșec la rând pentru Dinamo în Superliga, după cel din deplasare cu FC Argeș, scor 1-2, dinaintea pauzei competiționale. „Câinii” ocupă locul 2, la egalitate de puncte cu liderul Universitatea Craiova, care are un meci mai puțin disputat și joacă în această etapă la Arad, cu UTA, în timp ce Rapid poate urca peste Dinamo la finalul etapei a 16-a.