Marius Baciu și-a găsit echipă! Fostul antrenor de la FCSB, gata să semneze

Mariu Baciu a plecat de la FCSB în urma rezultatelor salbe din acest start de sezon și a fost înlocuit cu Laurențiu Reghecampf.

Picătura care a umplut paharul la formația „roș-albastră” a fost umilința de pe terenul Universități Craiova, scor 0-5, meci în urma căruia Marius Baciu și-a anunțat plecarea.

Unde poate semna Marius Baciu: are mai multe oferte pe masă

Antrenorul care a rezistat pe banca lui FCSB timp de cinci luni nu duce lipsă de oferte, în ciuda rolului pe care l-a avut la fosta campioană a României.

Marius Baciu s-ar afla în discuții cu o echipă din prima ligă din Maroc, dar și cu o formație din Cipru, tot de primă ligă, conform digisport.ro.

Rămâne de văzut ce variantă va alege tehnicianul de 51 de ani și unde va antrena după experiența de la FCSB.

ÎN acest sezon, pe banca lui FCSB a adunat patru victorii, trei remize și șase înfrângeri în 13 meciuri.