Laurențiu Reghecampf l-a remarcat pe Aymen Boutoutaou, fotbalistul transferat de FCSB în această vară de la FC Sochaux. Antrenorul i-a transmis lui Gigi Becali că algerianul este cel mai valoros jucător din lot și că are calități pentru nivelul Ligii Campionilor. Patronul FCSB a povestit discuția avută cu Reghecampf după ce acesta l-a urmărit pe Boutoutaou la antrenamente.

Gigi Becali: „Mi-a zis – Patroane, la antrenamente asta este, e cel mai bun dintre toți”

„Reghe mi-a zis de Boutoutaou, dar rămâne să vedem, că e cel mai valoros jucător al nostru și că e jucător de Liga Campionilor. Mi-a zis – Patroane, la antrenamente asta este, e cel mai bun dintre toți -. Am rămas așa, să vedem, poate nu era antrenat, poate nu avea echipă, nu o fi avut cu cine să joace, să se antreneze“, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Aymen Boutoutaou este cotat la 800.000 de euro și a bifat până la momentul redactării acestui articol 11 apariții pentru FCSB, cu două goluri în 590 de minute. Algerianul a ajuns la campioana României în iulie 2026, de la FC Sochaux, într-o afacere care poate ajunge la un milion de euro.