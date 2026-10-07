SuperLiga avansează cu pași repezi, iar, înainte de pauza competițională, cortina a fost trasă peste runda a 10-a.

Emil Săndoi a numit favorita la titlu în SuperLiga

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 7 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Emil Săndoi.

Întrebat despre lupta la titlu, Emil Săndoi nu a stat pe gânduri și a nominalizat-o pe campioana-entre. Fostul antrenor al oltenilor susține că nicio altă formație nu se poate apropia de valoarea „Științei” în competiția internă.

„Acum, tot înainte de începerea sezonului, am spus că nu are cum să piardă Craiova titlul! Nu are cum, pentru că nu văd altă echipă care să se ridice la valoarea lotului Craiovei și la imaginea pe care o lasă în teren.

Eu cred că poate să treacă din grupele Conference, să mai meargă cel puțin un tur după grupă. Nu aș putea să spun că adversarii pe care îi întâlnește sunt ușori. Eu cred că va reuși să facă puncte, chiar să depășească punctele făcute în sezonul trecut.

Craiova a fost ajutată și de rezultatele din Conference. Îți dau o stabilitate, o certitudine că lotul și valoarea jucătorilor este una bună. În fotbal mai sunt și întâmplări nefericite, dar eu cred că poate depăși performanța”, a declarat Emil Săndoi la VOYO SPORT LIVE.