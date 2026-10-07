Povestea revenirii lui Reghecampf, la FCSB, capătă o dimensiune despre care nu s-a știut nimic până acum. Detaliile apărute în presa din Tunisia demonstrează că „Reghe“ e un om răzbunător. De această dată însă, n-a reușit să-și ducă planul la bun sfârșit.

Când a avut primul și cel mai bun mandat al său, la FCSB, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a beneficiat de pe urma colaborării cu Thomas Neubert. Preparator fizic, neamțul a venit în fotbalul românesc cu metode revoluționare, iar rezultatele s-au văzut pe teren. Concret, în perioada 2012-2014, FCSB, cu cuplului Reghecampf – Neubert pe bancă, a fost cea mai puternică formație din România din punct de vedere al pregătirii fizice.

Ulterior, după ce „Reghe“ a părăsit FCSB, Neubert a rămas în stafful său, la echipe precum Al-Hilal Riad (Arabia Saudită) și Al-Wahda (Emirate). Aici însă, la această a doua grupare, prietenia s-a stricat. Din cauza banilor. Reghecampf și-a negociat contractul cu Al-Wahda, iar din suma primită trebuia să-și plătească singur stafful cu care a venit pe bancă. Așa au apărut problemele cu Neubert, care a considerat că a fost păcălit la bani.

După această ruptură, Reghecampf a pus capăt colaborării cu Neubert. Și, de când s-a dus la Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită), a lucrat cu tunisianul Salim Al-Abraq pe post de preparator fizic.

„Reghecampf a vrut să mă ia la FCSB, dar am rămas la Esperance“

Anii au trecut, iar Thomas Neubert a vorbit pe larg, la un moment dat, despre cum s-a stricat prietenia sa cu „Reghe“.

„Reghe a fost ca un frate pentru mine. Relația s-a stricat din cauză că fiecare om își schimbă personalitatea. A fost un punct critic pentru mine, o decizie egoistă. Cu Reghe s-a stricat relația după ce a făcut el cu stafful. Asta e clar. Eu am vorbit între patru ochi cu el și i-am zis că e fratele meu, am lucrat 10-11 ani împreună, dar că s-a schimbat foarte rău. El a fost foarte supărat pe mine“, a povestit Neubert, în podcastul realizat de Anamaria Prodan, acum doi ani.

Pornind de aici, ne dăm seama de ce acum, la revenirea la FCSB, Reghecampf a încercat să pună la cale eliminarea lui Neubert din staff. Pentru că, potrivit spuselor tunisianului Salim Al-Abraq (foto, stânga), antrenorul român a încercat să-l convingă să meargă la FCSB, pentru a fi angajat ca preparator fizic.

„Reghecampf a insistat foarte mult să merg cu el în România, la Steaua București (n.r. – FCSB). Dar am preferat să rămân la Esperance“, a declarat preparatorul fizic tunisian. Acesta a făcut parte din stafful lui „Reghe“, în ambele experiențe africane ale acestuia, la Esperance Tunis și la Al-Hilal Omdurman.

Lovindu-se de refuzul lui Salim Al-Abraq, de a părăsi Esperance Tunis pentru a lucra la FCSB, Reghecampf a luat un singur preparator fizic cu el, pe românul Adrian Popa. Iar Thomas Neubert și-a salvat postul la FCSB, fără să știe, datorită refuzului tunisianului Salim Al-Abraq de a veni la clubul patronat de Gigi Becali.

De notat că, în afară de Adrian Popa, Laurențiu Reghecampf a mai adus un om în stafful FCSB-ului acum. Vorbim despre secundul Viorel Dinu, cel care l-a însoțit pe „Reghe“ peste tot, în ultimii mulți ani.