Stanciu nu va mai continua în campionatul chinez, ceea ce înseamnă cel mai probabil că purtătorul banderolei de căpitan al echipei naționale va reveni în Superliga României.

Nicolae Stanciu: ”Pe final de decembrie lumea va afla unde mă duc!”

În ultimele săptămâni s-a vorbit intens de interesul a două cluburi, FCSB și U Cluj, însă Stanciu susține că există și o a treia echipă interesată de situația sa, Universitatea Craiova.

Deocamdată, Stanciu nu a dezvăluit echipa cu care va semna, însă cel mai probabil este vorba despre U Cluj. Fotbalistul care deocamdată se confruntă cu o accidentare care nu i-a permis să fie prezent nici la ultimele meciuri ale echipei naționale a anunțat că decizia sa va fi dezvăluită abia pe final de decembrie.

”Pe final de decembrie, început de ianuarie va afla lumea unde mă duc. Mi se pare că este o chestie din asta… Nu cred că sunt așa de important sau dacă contează așa de mult că mă întorc în Superliga”, a spus Nicolae Stanciu la Templul Sportului.

Nicolae Stanciu: ”Nici dacă ar fi zis în glumă nu era frumos!”

În ceea ce privește echipa națională, Nicolae Stanciu s-a declarat deranjat de ceea ce s-a vorbit în spațiul public înaintea celor două meciuri din Nations League din luna noiembrie, când căpitanul primei reprezentative nu a putut onora convocarea lui Gică Hagi.

”Din păcate au fost oameni și foști mari fotbaliști care vorbeau și cred că, și dacă ar fi zis în glumă, nu era frumos. Eu am două rupturi la gambă și o să fie o perioadă mai lungă de recuperare. Dacă mă întreba cineva dacă pot juca așa la națională, veneam și jucam și într-un picior.

E trist când vezi foști fotbaliști care vorbesc așa, în necunoștință de cauză. Eu trebuie să stau acum cu două rupturi, nu am mințit și nu am evitat echipa națională, pentru care am jucat și accidentat. Te deranjează comentariile venite din partea celor care poate au trecut prin situații similare. O să trebuiască să repet RMN în 2-3 săptămâni să văd cum decurge recuperarea și apoi vom ști mai multe. Dar, cu siguranță cel puțin o lună durează”, a mai spus Stanciu.