Chelsea - Leeds 1-3, pe VOYO! „Albaștrii” trebuie să se trezească: alte patru meciuri din Premier League se joacă ACUM

Chelsea - Leeds 1-3, pe VOYO! „Albaștrii” trebuie să se trezească: alte patru meciuri din Premier League se joacă ACUM

Cel mai nou stadion din Premier League a fost construit într-un fost bazin portuar, umplut cu 480.000 de metri cubi de nisip. Hill Dickinson Stadium, arena lui Everton

„A fost convocat pentru că este băiatul lui Gică Hagi!” L-a distrus pe Ianis! „Sunt cel puțin cinci jucători peste el”

Fostul președinte de la Poli Timișoara, Ceahlăul și FC Bacău crede că Gică Hagi a luat alegerile greșite când vine vorba despre cariera fiului său. Deși a încercat să își trimită fiul la echipe cu pretenții, Ianis Hagi nu s-a putut impune pe termen lung, iar acum nu reușește să joace constant nici la Alanyaspor, o echipă fără pretenții din Turcia.

Moderatorul Andru Nenciu l-a întrebat pe Chivorchian dacă FCSB poate fi o variantă pentru Ianis Hagi, o propunere venită chiar din partea finanțatorului roș-albaștrilor, Gigi Becali, care a anunțat că, în cazul în care Ianis Hagi se va decide să semneze, ar fi scutit chiar și de la criticile sale.

Chivorchian este, însă, convins că Gigi Becali nu și-ar respecta promisiunea, iar Ianis Hagi ar fi scos de pe teren fără ezitare în momentul în care patronul și-ar pierde răbdarea cu fiul lui Gică Hagi.

”Du-l într-un campionat și la o echipă la care poate să joace. Nu e normal să îl duci undeva să joace? Pe Ianis l-a dus la Fiorentina, nu a jucat! Pe Ianis l-a dus în Scoția, nu a jucat! Pe Ianis l-a dus la o echipă aflată la retrogradare la turci, nu joacă!

(n.r. Ar fi o soluție FCSB pentru Ianis Hagi?) FCSB? Da, primele trei meciuri, apoi începe să facă antrenorul schimbările. (n.r. Deci nu ar fi o soluție!) Nu cred că ar fi o soluție. El trebuie să vină neapărat să joace. Dacă nu ai ritm de joc de 90 de minute la echipa de club, poți să vii la echipa națională să ai ritm de joc 90 de minute?

Să nu creadă cineva că vorbesc cu răutate. Din punctul meu de vedere, Ianis este un jucător educat, de bun-simț, care stăpânește procedee de bază foarte bine, și cu stângul, și cu dreptul, dar nu are forță, viteză și joc de cap. În fotbalul mare, dacă nu ai calitățile astea, stai acasă. Are tehnică bună, dar nu este suficient. Astea sunt bune pentru fotbalul în sală”, a spus Gheorghe Chivorchian la VOYO SPORT LIVE.