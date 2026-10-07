În ciuda faptului că așteptările erau ridicate la startul sezonului, FCSB a dezamăgit. Totul a plecat de la eliminarea din UEFA Conference League, iar ulterior echipa a avut rezultate sub așteptări și în SuperLiga.

Emil Săndoi o vede pe FCSB în fruntea SuperLigii

Înainte de pauza dedicată echipelor naționale, FCSB a suferit un eșec teribil: 0-5 cu Universitatea Craiova. Înfrângerea de pe „Ion Oblemenco” a dus la demiterea lui Marius Baciu.

Gigi Becali s-a mișcat rapid, iar în locul lui Marius Baciu a fost numit Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul a mai avut două mandate pe banca FCSB, de numele său fiind legată și ultima calificare în grupele UEFA Champions League.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 7 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Emil Săndoi.

Legenda oltenilor a transmis că FCSB a arătat urât în primele 10 etape din SuperLiga. În ciuda acestui aspect, Emil Săndoi a fost sincer și a expus că formația roș-albastră, în condițiile în care jucătorii vor confirma sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, poate termina chiar pe locul doi în ierarhie.

„(n.r. - FCSB cu Reghecampf) Din punctul meu de vedere, FCSB a arătat urât. La meciul cu Craiova, vorbeam cu colegii și am spus că nu am mai văzut o echipă atât de dezorganizată. Nu am văzut altă echipă în SuperLiga care să arate așa.

FCSB, cu jucători care se exprimă, poate fi a doua echipă din campionat, după Craiova. Sunt convins că va fi mai multă rigurozitate, o mai multă dăruire sau preocupare pentru jocul echipei. FCSB poate avea un cuvânt de spus, poate fi un adversar periculos”, a declarat Emil Săndoi la VOYO SPORT LIVE.