La finalul confruntării, antrenorul „câinilor roșii”, Nuno Campos, a susținut că echipa sa merita măcar un punct.

Reacția lui Nuno Campos după Dinamo - Petrolul

Campos și-a asumat partea sa de vină pentru înfrângere, însă a transmis că s-a simțit la Slobozia ca într-un meci de deplasare. El a evitat să acuze direct conducerea lui Dinamo.

„Nu cred că am făcut un meci bun în prima repriză. Nici ei nu și-au creat mari ocazii. Cred că în repriza a doua am jucat aproape de careul lor, am avut ocazii. Câteodată se întâmplă să ne creăm ocazii și să nu înscriem. Trebuie să fim echilibrați.

Jucătorii au făcut un efort deosebit. Au crezut, au încercat și au luptat pentru gol. Simțim o frustrare, am simțit că putem să câștigăm, dar câteodată se întâmplă să pierzi.

(n.r.- despre momentul în care a fost dărâmat de un suporter monitorul VAR) Cred că oricine este responsabil trebuie să vorbească despre astfel de întâmplări. Eu îmi asum partea mea. Pregătesc echipa să joace, să obțină performanțe. Trebuie ca responsabilii să vorbească. Eu îmi fac treaba în interiorul clubului meu.

Campos: „Meritam măcar un punct în seara asta”

Dacă aș fi câștigat, aș fi putut vorbi. Lumea ar spune acum că îmi caut scuze pentru înfrângere. Am nevoie să mă concentrez pentru a îmbunătăți jocul echipei. Nu eram echipa cea mai bună din lume când am câștigat cinci meciuri la rând. Trebuie să mă concentrez pe munca mea.

Senzația înainte de meci era că jucăm un meci în deplasare. De obicei, e mai dificil să joci în deplasare. (n.r.- despre cine e vinovat, conducerea clubului?) Îmi asum partea mea, îmi asum că nu am reușit să învingem.

Ne propunem să câștigăm trei puncte mereu. Meritam măcar un punct în seara asta. Sunt mândru de jucătorii mei și de suporterii noștri. Au făcut un drum lung, iar noi nu am reușit să îi facem fericiți.

Ei și-au făcut treaba lor. Am avut ocazii și nu am reușit să îi învingem. Restul nu este corect, dar trebuie să ne îmbunătățim jocul”, a declarat Nuno Campos, la flash-interviu.