Cel mai nou stadion din Premier League a fost construit într-un fost bazin portuar, umplut cu 480.000 de metri cubi de nisip. Hill Dickinson Stadium, arena lui Everton

„A fost convocat pentru că este băiatul lui Gică Hagi!” L-a distrus pe Ianis! „Sunt cel puțin cinci jucători peste el”

Marius Șumudică, antrenorul ardelenilor, care a avut o atitudine bizară, cel puțin în prima parte a meciului, când nu s-a ridicat de pe banca tehnică, a anunțat că sunt șanse mari să părăsească echipa.

Antrenorul a invocat o problemă personală extrem de gravă care nu mai suportă amânare. Chiar dacă nu a spus cu subiect și predicat că o va părăsi pe CFR Cluj, comportamentul său și declarațiile făcute la flash-interviu, când le-a mulțumit jucătorilor, fanilor și celor din conducerea clubului înclină balanța mai degrabă spre o despărțire.

”Am urcat până pe locul 8, e o realizare pentru mine. Nu am decât să le mulțumesc, să mulțumesc conducerii formate din Zăvăleanu, Copilu, Deac.

M-au susținut necondiționat, am doar cuvinte de laudă pentru ei. Am niște probleme personale pe care va trebui să le rezolv. Nu mai necesită amânare. Dacă la începutul jocului le-am spus jucătorilor că ar trebui să joace acest joc dacă au respect pentru mine, ca și cum ar fi ultimul meu meci. Ăsta a fost mesajul pe care l-am spus. V-am spus că am niște probleme personale care necesită rezolvarea lor. Trebuie să iau o decizie, să merg la București și să iau o decizie, nu aș vrea să dezvolt acum. Felicitări conducerii, felicitări jucătorilor, felicitări suporterilor.

Eu fac un pas în spate, nu vreau să apar și să fiu în prim-plan. Nu sunt modest, dar ăsta e adevărul. Dacă mă puneți în Liga 4, nu știu dacă pot face ceva. E clar că am avut ceva materie primă. Locul 8 e chiar ok. Va trebui să iau o decizie într-o zi-două. Nu vreau să dezvălui ce probleme am, dar trebuie să ajung neapărat la București. Nu știu dacă vom fi depunctați, este strict o decizie personală. Nici nu știu ce să vă spun, este o problemă gravă pe care trebuie să o rezolv”, a spus Șumudică după meci.

La scurt timp după declarațiile antrenorului, patronul lui CFR Cluj, Ioan Varga, s-a arătat uimit de cuvintele lui Șumudică și a mărturisit că a discutat cu antrenorul în urmă cu doar câteva zile, însă că acesta nu i-a spus nimic despre o eventuală plecare.

Se pare însă că CFR Cluj începuse deja să îi caute un înlocuitor lui Marius Șumudică încă dinainte cu câteva zile. Conform GSP, cei din conducerea ”feroviarilor” au vrut că Andrei Martin, fostul antrenor al lui Ordabasy, care a părăsit echipa după ce a reușit event-ul, să îl înlocuiască pe Marius Șumudică.

Se pare însă că CFR Cluj a fost refuzată de Andrei Martin, iar acum trebuie să îi găsească de urgență un înlocuitor lui Șumudică.

Ioan Varga: ”Nu mai pot crede pe cuvânt pe nimeni!”

Finanțatorul ardelenilor s-a declarat surprins de cuvintele lui Șumudică și a mărturisit că antrenorul nu i-a spus nimic despre acest lucru. Apoi, Varga a transmis că nu mai are încredere în nimeni.

”Nu știu nimic despre plecarea lui Marius Șumudică. Să fiu sincer, acum 3 zile am avut o discuție cu Șumi în care mi-a spus că nu pleacă nicăieri și că se simte bine la CFR Cluj. Dacă într-adevăr pleacă, atunci nu știu ce să mai cred. De fapt, nu cred că mai pot crede pe cuvânt pe nimeni”, a spus Varga, conform Digisport.