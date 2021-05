Atacul "cainilor" asupra unui club din Liga 1! Dinamo vrea presedintele si cei mai buni jucatori de la o echipa din playout

Cu sanse la barajul de Conference League, Dinamo vrea sa dea o lovitura in aceasta vara si sa-si intareasca lotul si conducerea pe seama unei rivale din Liga 1.

Dinamo vrea sa il aduca in Stefan cel Mare pe Ioan Andone, in aceasta vara, pe postul de presedinte al clubului. "Falcosul" ocupa aceeasi functie la FC Voluntari, dar este membru de elita al programului DDB si contribuie cu aproape 2.000 de euro pe an la salvarea clubului. Suporterii-actionari ar vrea sa se foloseasca de relatia buna cu fostul patron Nicolae Badea, pentru a-l convinge pe Andone sa revina la echipa.

Florentin Pandele, primarul din Voluntari, el insusi un simpatizant dinamovist, care a vrut sa cedeze locul in Liga 1 lui Dinamo, in sezonul trecut, cand echipa a fost la un pas de retrogradare, ar putea fi de acord cu aceasta mutare. Singura conditie este ca clubul ilfovean sa evite retrogradarea la finalul acestui sezon. Deoacamdata, FC Voluntari se afla pe loc de baraj de mentinere/promovare in Liga 1, cel mai probabil urmand sa joace cu CS Mioveni sau Dunarea Calarasi.

Andone a jucat pentru Dinamo, intre 1983 si 1990, castigand doua titluri de campion in Divizia A si trei trofee Cupa Romaniei, facand parte din puternica echipa construita de Mircea Lucescu in anii '80. A ajuns cu Dinamo pana in semifinalale Cupei Campionilor Europeni (1983-1984) si pana in semifinalele Cupei Cupelor (1989-1990).

Ca antrenor, el i-a pregatit pe "caini" in trei mandate (2003-2005, 2010-2011, 2016-2017), castigand inca un titlu de campion, trei trofee Cupa Romaniei si o Supercupa a Romaniei. In palmaresul sau se mai regasesc inca doua titluri in Liga 1 si o Cupa a Romaniei, luate cu CFR Cluj, dar a fost si vicecampion in Cipru si Kazahstan.

ANDONE AR PUTEA VENI LA DINAMO CU CEI MAI BUNI JUCATORI

Daca se hotaraste sa accepte oferta facuta de fanii-actionari, Ioan Andone ar putea ajunge in Stefan cel Mare alaturi de jucatorii Gabriel Tamas, Ion Gheorghe, Igor Armas, Ricardinho, Martin Remacle, Lukas Droppa, Helder Tavares si Jefte Betancor. Spaniolul Betancor este golgheterul ilfovenilor, cu 8 goluri in 28 de meciuri, si a tras atentia si altor echipe din Liga 1.

Tamas (37 ani) a mai jucat la Dinamo in trei randuri (2002-2003, vandut la Galatasaray / 2005, imprumutat de Spartak Moscova / 2008-2009, imprumutat de Auxerre) si a fost aproape sa semneze un contract cu "ros-albii" si in vara lui 2020. Gheorghe (21 ani) este un produs al academiei lui Dinamo, are cinci meciuri jucate pentru club, si a fost lasat sa plece gratis, in vara lui 2018, in mandatul lui Florin Bratu. Un an mai tarziu, Dinamo nu a avut bani sa il rascumpere pentru suma de 50.000 de euro.

Tamas, Armas, Tavares si Betancor raman liberi de contract in aceasta vara si pot veni gratis la Dinamo, in timp ce Ricardinho, Droppa si Remacle mai au un an de contract cu Voluntari, dar ar putea fi lasati sa plece fara pretentii financiare, daca finantatorul clubului din nordul Bucurestiului decide o reformare a lotului. In schimbul lui Ion Gheorghe se vor cere, probabil, cel putin 100.000 de euro.