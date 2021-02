Ioan Andone se alatura programului DDB! Cu ce suma cotizeaza fostul jucator si antrenor din Stefan cel Mare

Ioan Andone nu si-a uitat trecutul de la Dinamo si da o mana de ajutor clubului unde a cunoscut cele mai mari satisfactii.

Unul din cei mai importanti jucatori dim istoria clubului, Andone nu o lasa pe Dinamo la greu si devine si el membru DDB. Va cotiza 1948€/an si va deveni membru Elite, iar respectul suporterilor dinamovisti pentru fostul fundas va fi cu atat mai mare cu cat acesta se alatura si el clubului intr-un moment foarte delicat al istoriei acestuia.

A evoluat pentru Dinamo intre anii 1983 si 1990, perioada in care a strans 171 de partide si a marcat 22 de goluri. A castigat doua titluri cu Dinamo ca jucator si un titlu ca antrenor.

Suporterii din DDB au anuntat ca mai au nevoie de mai putin de 600.000 de euro pentru a putea lua licenta si evolua in Liga 1 si in sezonul urmator. Fanii ii invita pe toti fostii jucatori sa se alature proiectului si sa dea o mana de ajutor clubului in perioada grea pe care o traverseaza.