EXCLUSIV | "Cu atatea deplasari, ce calitate sa oferim?" Andone, vehement fata de situatia din playout! Cine este jucatorul care face diferenta la Voluntari

Ioan Andone a vorbit la PRO X, la Ora exacta in sport, despre situatia echipelor din playout.

Dupa egalul cu Gaz Metan Medias, 1-1, si victoria cu Iasi, 1-0, FC Voluntari ocupa locul 5 in playout, cu 20 de puncte. Ioan Andone, spune ca abia peste doua etape vom stii ce echipa nu mai are sanse sa se salveze de la retrogadare. Presedintele lui FC Voluntari sustine ca din cauza deplasarilor lungi echipele nu pot oferi un fotbal de calitate.

"Am inceput foarte bine. Ne-am creat 2-3 ocazii pe un teren execrabil. Altceva nu puteam face. Am avut deplasare la Medias, ne intoarcem acasa, apoi iar deplasare Iasi. Ce calitate sa oferim? Ne gandim la rezultate. Nu ne mai intereseaza nimic, decat sa ne salvam de la retrogadare.

Daca nu eram pe graba, puteam sa oferim si noi alta calitate a jocului. Sa ai o deplasare una dupa alta, la Medias si dupa la Iasi. Neasteptate cele 4 puncte facute, eram multumiti si cu 3. E munca jucatorilor. Am inceput sa nu mai primim goluri cu venirea lui Gabi Tamas, care are experienta.

Nici Chindia nu poate sa stea linistita ca se salveaza. Peste doua etape o sa stim. Ia sa bata Iasiul la Chindia si sa vedeti ce se intampla. Bate Iasiul si e la egalitate cu noi. Cel putin inca doua etape si vom putea spune cine nu mai are sanse", a declarat Ioan Andone la Ora Exacta in Sport.

Presedintele celor de la Voluntari a lamurit si de ce echipa ilfoveana nu si-a depus dosarul pentru a capata licenta pentru Cupele Europene.

"Nu am cerut licenta de Europa. Nu ne-am propus asa ceva. Fiecare sa isi vada lungul nasului. Asta am hotarat in consiliul de administratie. Vrem sa construm o echipa. Sa nu mai facem 14 transferuri in fiecare vara. Obiectivul nostru este salvarea de la retrogadare si sa facem un pas inainte.

Nu avem bani de pasi rapizi. Poate la anul ne propune asta. Sa aducem 3-4 jucatori buni, sa tinem echipa titulara, sa facem eforturi", a dezvaluit Ioan Andone.