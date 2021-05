Sorescu, pus pe taraba de Dinamo: "Trebuie sa plece din Romania, asta e clar!" MM s-a declarat fanul liderului de la Dinamo

Deian Sorescu a fost cel mai important jucator al lui Dinamo in acest sezon. Finalul campionatului ii poate aduce un transfer.

"Doar in strainatat", anunta oficialii clubului. Mario Nicolae, managerul general al echipei, e de acord cu plecarea lui Sorescu.

"Deian are calitate sa mearga in strainatate, sa urmeze o cariera mult mai sus. Trebuie sa plece din campionatul romanesc, asta e clar", a spus Nicolae la Telekom Sport.

In weekend, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a facut declaratii despre situatia lui Sorescu: "Nu cred ca poate fi adus, e semnat cu Dinamo si de acolo aduci jucatori ceva mai greu. In Liga a 2-a il vedeam jucand doar atacant, nu am stiut niciodata ca el poate juca si fundas lateral", a spus MM.

Sorescu, 23 de ani, a jucat 41 de meciuri la Dinamo in acest sezon. Fotbalistul a marcat de 8 ori si a dat 10 pase decisive la reusitele colegilor.