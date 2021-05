Retrogradarea poate insemna disparitia Astrei! Gaman, emotionat dupa 0-3 cu Voluntari: "Sunt sanse mici sa mai existe echipa daca picam"

Batuta rau de Voluntari pe teren propriu, 0-3, Astra tremura serios in finalul playout-ului.

Echipa din Giurgiu e acum pe loc de baraj pentru mentinerea in Liga 1. Schimbarea lui Neagoe cu Ionut Badea nu a avut efectul dorit de la Astra.

Valerica Gaman, unul dintre cei mai experimentati jucatori din lotul fostei campioane, spune ca echipa are sanse mici sa mai existe in cazul retrogradarii.

"Daca vom castiga in fata Viitorului, ramanem in prima liga. Daca nu, vom retrograda. Tot pierdem de vreo 5-6 meciuri. E posibil sa traiesc si retrogradarea cu Astra, ca le-am trait pe toate. Asta e viata unui fotbalist, nu se termina totul cu retrogradarea. Viata merge inainte. Daca vom retrograda, va fi greu ca echipa sa reziste. Parerea mea e ca sunt sanse mici ca Astra sa mai continue", a comentat Gaman la Digisport.

Astra, campioana in 2016 si castigatoare a Cupei Romaniei in 2014, are sansa de a lupta pentru un trofeu si in acest sezon. Se afla in finala Cupei, unde o va intalni pe Universitatea Craiova.