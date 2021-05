FC Arges - Dinamo, LIVE de la 16:30 | Dinamo, obligata sa castige pentru a se distanta de zona rosie! Echipele de start 

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre FC Arges si Dinamo pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

FC Arges - Dinamo

Desi a ratat calificarea in finala Cupei Romaniei, dupa ce a pierdut la loviturile de departajare, Dinamo este neinvinsa in ultimele cinci meciuri jucate si trebuie sa isi continue seria buna pentru a se putea distanta de zona rosie.

De cealalta parte, Arges vine dupa infrangerea cu Viitorul, insa un punct din meciul cu Dinamo i-ar permite nou-promovatei sa participe in barajul pentru calificarea in UEFA Conference League. Arges este pe locul doi in clasament, la patru puncte distanta de Chindia, care a jucat deja in aceasta etapa.

In sezonul regulat, cele doua echipe si-au impartit punctele. Dinamo a castigat in tur cu 1-0, in timp ce Arges s-a impus in Stefan cel Mare cu 2-1.