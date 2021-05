EXCLUSIV | "Avem o intelegere cu el!" Andone a comentat situatia lui Tamas la Voluntari! Ce se intampla cu fundasul la finalul sezonului

Presedintele Voluntariului este de parere ca Tamas a fost un jucator esential in playout.

Victoria clara cu Astra, 3-0, a dus-o pe Voluntari pe locul 7 in playout, cu 27 de puncte, ultimul care duce la barajul pentru retrogadare. Ilfovenii o vor intalni, intr-un meci decisiv, in ultima etapa pe UTA Arad, care ocupa pozitia a cincea, cu 28 de puncte.

Ioan Andone a vorbit si despre cum a schimbat Tamas fata echipei si despre viitorul acestuia, care mai are contract un an cu Voluntari.

"Toata lumea spunea ca e prea batran Gabi, ca ce vom face cu el? Ne-a dat liniste, ne-a dat siguranta. Acum suntem la mana noastra, daca vom castiga meciul cu UTA vom fi salvati. Inainte de meciul cu Astra eram multumiti si cu un egal, dar am facut cel mai bun meci al nostru din acest campionat, din deplasare sigur cel mai bun. Meci asa de bun ca acum, nu am facut niciodata in acest an.

Daca ramanem in Liga 1, el mai are contract un an cu noi. Cum il cunosc pe Gabi, cred ca va ramane. Nu cred ca va mai vrea sa plece in alta parte. Cu el avem o intelegere, daca va dori sa plece, nu ne vom opune. El s-a daruit, a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei. Daca pierdeam cu Astra, aveam sanse mari sa ne ducem direct in Divizia B", a dezvaluit Ioan Andone.

Presedintele Voluntariului nu i-a iertat pe spaniolii de la Dinamo. Andone crede ca acestia au venit pentru banii din televiziune. Fostul jucator emblematic al "cainilor" crede ca un nou stadion in Stefan cel Mare nu ar fi un castig doar pentru club, ci pentru intreaga tara.

"Eu cred ca asteapta banii din televiziune daca au venit acum. Cand a fost greu in iarna, nu au trecut pe la club, nu i-au interesat banii din deplasari, au venit ca niste hoti: 'Gata am platit niste actiuni, o sa aducem 30-50 de milioane!', nu se comporta onorabil. Sunt novici, se vede clar. Nu vreau sa spun ceva mai grav.

Ar fi extraordinar un nou stadion la Dinamo! Pentru suflare, pentru Romania! Sa avem si noi stadioane! Sa avem stadioane unde poti organiza un Campionat Ruropean, o finala de Champions League, poate sa repetam o finala de Europa League. In mijlocul capitalei sa lasi paragina aia de stadion, este o rusine. Si daca Dinamo se va salva si va aparea un om serios acolo, DDB-ul va ajunge la 20 000 de membri.

Daca ai 15 000 de cotizanti, persoanele astea vor avea 15 mii de abonamente. Vei avea biletele vandute pe un an inainte, unde se mai intampla asta in Romania?, a declarat Ioan Andone.