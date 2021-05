BREAKING NEWS | Bogdan Andone a plecat de la Voluntari! Cine e noul antrenor al lui Tamas

Rezultatele slabe din ultimele etape i-au facut pe sefii de la Voluntari sa renunte la Bogdan Andone, antrenorul angajat inainte de Anul Nou.

In locul sau, pe banca echipei de langa Bucuresti va sta Liviu Ciobotariu, luber dupa ce a plecat in martie de la Hermannstadt. Anuntul despartirii lui Andone de Voluntari a fost facut de Telekom Sport.



Andone a pierdut ultimele 3 jocuri ca antrenor al Voluntariului (0-2 cu Dinamo, 0-1 cu Hermannstadt si 0-3 cu FC Arges). Chipa n-a reusit sa marcheze niciun gol timp de 270 de minute si tremura cu clasamentul in mana inaintea ultimelor 3 etape din playout.

Clasamentul din playout