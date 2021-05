Sarbatoare la Dinamo! 73 de ani de la infiintarea clubului din Stefan cel Mare 

Clubul Dinamo Bucuresti implineste astazi 73 de ani de la infiintare.

Echipa din Stefan cel Mare a trecut, de-a lungul timpului, prin multe momente de glorie si reusite. Chiar daca in prezent clubul trece prin unul dintre cele mai grele momente ale sale, fiind, candva, cu sanse reale la retrogradare, istoria bogata a clubului nu poate fi stearsa din inimile suporterilor.

Dinamo a adunat, in 73 de ani, 18 titluri de campioana nationala, ultimul in 2007, 13 Cupe Nationale, ultima in 2012, doua Supercupe a Romaniei si o Cupa a Ligii.

Pe plan european, Dinamo este prima echipa din Romania ce a participat in Cupa Campionilor Europeni. In 1984 ajungea in semifinalele Cupei Campionilor Europeni, iar in 1990 se oprea in penultimul act al Cupei Cupelor.

Dudu Georgescu, Rodion Camataru, Dorin Mateut, Marius Niculae, Ionel Danciulescu, Adrian Mutu, Cosmin Contra, Ionut Lucescu sau Ciprian Marica sunt doar cateva dintre numele mari ce au imbracat tricoul dinamovist in trecut.

Ieri a avut loc un eveniment special, ce a avut ca principal scop sarbatorirea celor 73 de ani de la infiintare. Eduard Novak, Ministrul Sportului, a fost prezent si el la festivitate.

"Sunt onorat ca pot fi astazi aici, la un eveniment foarte important, 73 de ani de traditie, de disciplina, de obiective indeplinite, si organizarea aceasta face diferenta. Cu aceste elemente ati reusit sa fiti cei mult important club din Romania, sa cresteti si sa dati atatia campioni.

Nu trebuie sa inventam roata, este un model foarte simplu, sportul este simplu, disciplina aceasta este mentalitatea, acest lucru trebuie sa livram in toata tara. Daca vom reusi le implementam si la cluburile noastre, putem sa fim unii dintre cei mai buni din lume. ii felicit pe toti campionii din acesti 73 de ani, toti antrenorii care si-au dedicat cariera pentru a creste acesti campioni. Nu va suparati, dar o sa vad copiem", a spus Novak.