Au lucrat-o la antrenamente?! Faza SUPERBA la capatul careia Dinamo a deschis scorul la Pitesti. Mihaiu, la primul gol in Liga 1

Dinamo, gol superb la Pitesti, in meciul cu FC Arges.

Dinamo are nevoie de victorie in aceasta seara pentru a se indeparta din nou de zona rosie din clasamentul playout-ului, iar acest lucru se vedea si in evolutia jucatorilor lui Dusan Uhrin.

Dinamovistii au avut nevoie de doar 12 minute pentru a deschide scorul la Pitesti, la capatul unei faze plecate de la centrul terenului.

Gol ii paseaza excelent lui Sorescu, in flancul drept, acesta patrunde in centru, apoi centreaza in fata portii, pana la Mihaiu, care, ramas singur cu poarta goala, pune latul si marcheaza.

Reusita din aceasta seara ii mai spala din pacate lui Mihaiu, care a ratat doua lovituri de pedeapsa in semifinala Cupei cu Astra.