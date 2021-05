"Cainii" ies la atac dupa ce Mihai Stoica a anuntat ca vrea un jucator de la Dinamo! Ce spun de interesul FCSB-ului pentru Sorescu

Mihai Stoica a recunoscut intr-o conversatie purtata pe internet cu suporterii ca l-ar vrea pe Deian Sorescu la FCSB.

Aproape scapati de retrogradare si cu sanse la locul 8, care i-ar permite sa joace barajul pentru Cupele Europene, "cainii" se declara incantati de finalul de sezon si anunta ca de abia asteapta sa-si revada suporterii pe stadion.

Directorul sportiv, Mario Nicolae, a vorbit si despre interesul FCSB-ului pentru Deian Sorescu si a spus ca fotbalistul va pleca doar in strainatate si ca nu se pune problema unui transfer la marea rivala.

"Suntem foarte fericiti. Mai avem un hop si sa dea Dumnezeu sa salvam echipa. In primul rand ne-am dori sa nu pierdem. Ar fi senzational sa castigam. Se creeaza aici o emulatie frumoasa, la Tribuna 0, si o presiune pe masura. Chiar ne amuzam pe banca, oare aici se poate juca cu 25% dintre spectatori pe stadion!?

La toate meciurile fac presiune. In primul rand sa salvam echipa, si dupa aia va dati seama ca nu avem foarte mult timp la dispozitie. Si sunt foarte multe lucruri de pus la punct. In acelasi timp, daca vom avea parte de sustinerea programului DDB si al suporterilor, cum am avut-o pana acum, cred ca Dinamo poate sa faca o figura frumoasa si in sezonul urmator.



Ne-am amuzat aseara. Deian are calitate sa mearga in strainatate, sa urmeze o cariera mult mai sus. Trebuie sa plece din campionatul romanesc, asta e clar", a spus oficialul lui Dinamo pentru Telekomsport.