"Da, am vorbit!" Andone, primele comentarii dupa oferta de a conduce Dinamo! Ce anunt a facut

Fostul jucator si antrenor din Stefan cel Mare a vorbit despre situatia actuala a "cainilor".

Aflata in acest moment pe locul 15, Dinamo poate suferi cea mai mare rusine de la infiintare si poate retroga in liga secunda, asta daca Uhrin JR nu reuseste sa redreseze situatia in cele 6 etape ramase din playout. Castigator al titlului cu Dinamo, atat ca jucator, cat si ca antrenor, Ioan Andone a vorbit si el despre situatia actuala a "cainilor" si anunta ca din vara ar putea reveni la echipa ce l-a consacrat.

"E o situatie imposibila la Dinamo, foarte multe lucruri neclare, rezultatele sunt foarte proaste. Am vorbit cu cei de la DDB si recunosc ca mi-au propus sa ma intorc si le-am spus ca din vara sunt dispus sa discutam pentru ca momentan sunt implicat la Voluntari. Acum rezultatele se sparg in capul lor.. spaniolii ei trebuiau sa vina cu banii, ei trebuiau sa faca eforturile astea mari.

Ce face DDB nu stiu daca cineva, vreun club din Romania, va mai avea asemenea suporteri. Din ce stiu eu se cauta un investitor sa cumpere actiunile de la spanioli, dar eu cred ca spaniolii nu mai vin prin Romania. Ar fi pacat ca Dinamo sa retrogradeze", a spus Ioana Andone pentru Telekomsport.