Spaniolii de la Dinamo s-au intors in Romania! Primele imagini cu Rufo Collado si inca un fost oficial al clubului in tara 

Spaniolii vor sa se intoarca la Dinamo.

Rufo Collado si Marius Iorga, fostul sef al departamentului de scouting de la Dinamo, au fost susprinsi impreuna in capitala, la un local, conform ProSport. Cei doi au fost insotiti si de Jose Bueno, iar discutiile lor au avut acelasi subiect: revenirea la Dinamo.

Fostul director sportiv al clubului a confirmat ca se afla in Bucuresti si a dezvaluit planurile spaniolilor de revenire la Dinamo. Totodata, Collado a afirmat ca Pablo Cortacero urmeaza sa soseasca si el in tara, urmand sa faca declaratii in zilele urmatoare.

"Da, sunt in Bucuresti. Dar sunt de cateva zile bune, nu de azi. Se va intoarce si Pablo Cortacero. O sa faca declaratii zilele viitoare in care va explica toata situatia. Ne vom intoarce la Dinamo si vom face echipa buna", a spus Rufo Collado conform ProSport.

Sursa foto: ProSport