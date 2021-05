Se gandeste Uhrin sa plece de la Dinamo? "Am contract, dar vorbim dupa meci. Ma gandesc doar cum sa scap de baraj!"

Dusan Uhrin e star in 'Misiune Imposibila', varianta filmata in 'Stefan cel Mare'.

Cehul a scos-o pe Dinamo de la retrogradare dupa o serie fantastica. Acum, 'cainii' sunt aproape de playoff-ul de Europa. Uhrin a vorbit la finalul jocului cu FC Arges despre viitorul sau. A lasat de inteles ca se gandeste daca ramane sau nu abia dupa partida cu Chindia, care incheie playout-ul.

"Sunt fericit, am muncit foarte mult. Adversarul a jucat bine. Aveam 1-0 la pauza, dar nu am jucat bine. A fost un meci foarte dificil. Am avut noroc, desi ocaziile mai mari au fost ale noastre. Am gasit un sistem care e bun pentru noi, 5-3-2. Eu mai am contract cu Dinamo. Sa asteptam ultimul meci. Ma gandesc doar sa scap de baraj, nu e nimic terminat", a spus Uhrin la Digisport.

Sorescu nu indrazneste sa se gandeasca la barajul de Europa. Marcator al golului victoriei de la Pitesti, mijlocasul e fericit ca Dinamo si-a bucurat suporterii prin iesirea din zona periculoasa a clasamentului.

"A fost un an greu, dar cred ca am suferit destul si trebuie sa ne si bucuram. Ne gandim de la meci la meci, pentru noi orice partida e ca o finala. Suntem aceiasi jucatori ca inainte. Nu stiu ce s-a intamplat atunci, desi jocul nostru arata bine. Fotbalul se joaca pe puncte, nu aveam rezultate. In ultimul timp ne-a iesit si jocul, am reusit sa luam si puncte.

Pana la final, asta e tot ce conteaza, sa luam puncte. Nu ne gandim la Europa, vreau sa luam punctele cu Chindia si vedem atunci. Meciul de azi a fost foarte important, la fel e si ultimul, sa speram ca vom merge si vom castiga", a comentat Sorescu.