Dan Șucu vrea să transfere de la AS Roma. Atacantul ales de patronul celor de la Genoa

Dan Șucu vrea să transfere de la AS Roma. Atacantul ales de patronul celor de la Genoa Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Genoa, clubul controlat de Dan Șucu, este pe urmele lui Robinio Vaz, un tânăr atacant de la AS Roma.

TAGS:
GenoaSerie ARobinio Vazdan sucu
Din articol

Dan Șucu, acționarul majoritar al celor de la Genoa din decembrie 2024, își conturează strategia pentru viitorul sezon din Serie A. Presa din Peninsulă notează că formația rossoblu a intrat pe fir pentru a transfera un jucător din lotul capitolinilor.

  • Sucu pancu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tratative pentru Robinio Vaz

Atacantul francez Robinio Vaz atrage tot mai mult atenția în această perioadă de mercato. După ce a fost monitorizat recent de Bologna, fotbalistul deținut de AS Roma a ajuns acum și pe radarul echipei lui Dan Șucu.

Potrivit jurnaliștilor de la La Gazzetta dello Sport, Genoa încearcă să obțină semnătura tânărului vârf sub formă de împrumut. Conducerea clubului mizează pe relațiile bune existente între cele două grupări, consolidate odată cu operațiunea care l-a implicat pe Tommaso Baldanzi.

În același timp, antrenorul Romei, Daniele De Rossi, a solicitat conducerii cel puțin încă un jucător cu profil ofensiv pentru noua stagiune. Prin urmare, șansele ca Vaz să fie cedat pentru a aduna mai multe minute pe teren și a avea continuitate sunt în creștere.

Pe lângă atacantul francez, pe lista de opțiuni a celor de la Genoa se mai regăsește și Lorenzo Lucca, notează sursa citată mai sus.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lider liberal îi ia apărarea lui Adrian Veștea și critică conducerea: „PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii”
Un lider liberal îi ia apărarea lui Adrian Veștea și critică conducerea: „PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii”
ARTICOLE PE SUBIECT
Fiorentina a pus ochii pe jucătorul lui Dan Șucu
Fiorentina a pus ochii pe jucătorul lui Dan Șucu
Dan Șucu transferă un atacant de 2,01 m, cotat la 20 de milioane de euro!
Dan Șucu transferă un atacant de 2,01 m, cotat la 20 de milioane de euro!
Șucu îi face pe plac lui Pancu! Rapid a rezolvat primul transfer al verii
Șucu îi face pe plac lui Pancu! Rapid a rezolvat primul transfer al verii
ULTIMELE STIRI
Belgia - Egipt 1-1, ACUM. Lukaku, decisiv imediat după intrarea pe teren
Belgia - Egipt 1-1, ACUM. Lukaku, decisiv imediat după intrarea pe teren
Gazzetta dello Sport anunță destinația lui Radu Drăgușin. Cine forțează mutarea
Gazzetta dello Sport anunță destinația lui Radu Drăgușin. Cine forțează mutarea
Șoc în fotbalul european: echipa din Europa League, exclusă din prima ligă + suspendare de 12 ani
Șoc în fotbalul european: echipa din Europa League, exclusă din prima ligă + suspendare de 12 ani
Bombă în Gruia! CFR Cluj primește o amendă uriașă de la UEFA și riscă suspendarea din Europa
Bombă în Gruia! CFR Cluj primește o amendă uriașă de la UEFA și riscă suspendarea din Europa
După Gnahore, Andrei Nicolescu anunță și alte plecări de la Dinamo: "Vom încerca să le găsim soluții"
După Gnahore, Andrei Nicolescu anunță și alte plecări de la Dinamo: "Vom încerca să le găsim soluții"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Răsturnare de situație! FCSB primește o veste proastă și este în pericol să mai piardă un jucător

Răsturnare de situație! FCSB primește o veste proastă și este în pericol să mai piardă un jucător

După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”

După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”

”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii

”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii



Recomandarile redactiei
Gazzetta dello Sport anunță destinația lui Radu Drăgușin. Cine forțează mutarea
Gazzetta dello Sport anunță destinația lui Radu Drăgușin. Cine forțează mutarea
Șoc în fotbalul european: echipa din Europa League, exclusă din prima ligă + suspendare de 12 ani
Șoc în fotbalul european: echipa din Europa League, exclusă din prima ligă + suspendare de 12 ani
Bombă în Gruia! CFR Cluj primește o amendă uriașă de la UEFA și riscă suspendarea din Europa
Bombă în Gruia! CFR Cluj primește o amendă uriașă de la UEFA și riscă suspendarea din Europa
Belgia - Egipt 1-1, ACUM. Lukaku, decisiv imediat după intrarea pe teren
Belgia - Egipt 1-1, ACUM. Lukaku, decisiv imediat după intrarea pe teren
După Gnahore, Andrei Nicolescu anunță și alte plecări de la Dinamo: "Vom încerca să le găsim soluții"
După Gnahore, Andrei Nicolescu anunță și alte plecări de la Dinamo: "Vom încerca să le găsim soluții"
Alte subiecte de interes
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
CITESTE SI
Un lider liberal îi ia apărarea lui Adrian Veștea și critică conducerea: „PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii”

stirileprotv Un lider liberal îi ia apărarea lui Adrian Veștea și critică conducerea: „PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii”

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”

stirileprotv INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”

Furtuni violente au răvășit România. Un om a murit lovit de trăznet, grindina a format straturi groase de gheață pe străzi

stirileprotv Furtuni violente au răvășit România. Un om a murit lovit de trăznet, grindina a format straturi groase de gheață pe străzi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!