Dan Șucu vrea să transfere de la AS Roma. Atacantul ales de patronul celor de la Genoa

Dan Șucu , acționarul majoritar al celor de la Genoa din decembrie 2024, își conturează strategia pentru viitorul sezon din Serie A. Presa din Peninsulă notează că formația rossoblu a intrat pe fir pentru a transfera un jucător din lotul capitolinilor.

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Tratative pentru Robinio Vaz

Atacantul francez Robinio Vaz atrage tot mai mult atenția în această perioadă de mercato. După ce a fost monitorizat recent de Bologna, fotbalistul deținut de AS Roma a ajuns acum și pe radarul echipei lui Dan Șucu.

Potrivit jurnaliștilor de la La Gazzetta dello Sport, Genoa încearcă să obțină semnătura tânărului vârf sub formă de împrumut. Conducerea clubului mizează pe relațiile bune existente între cele două grupări, consolidate odată cu operațiunea care l-a implicat pe Tommaso Baldanzi.

În același timp, antrenorul Romei, Daniele De Rossi, a solicitat conducerii cel puțin încă un jucător cu profil ofensiv pentru noua stagiune. Prin urmare, șansele ca Vaz să fie cedat pentru a aduna mai multe minute pe teren și a avea continuitate sunt în creștere.

Pe lângă atacantul francez, pe lista de opțiuni a celor de la Genoa se mai regăsește și Lorenzo Lucca, notează sursa citată mai sus.