EXCLUSIV | "Ar fi putut sa se bata pentru primul loc in playout!" Ce spune Andone despre situatia de la Dinamo! "Anul asta nu le mai cedam locul in Liga 1"

Dinamo este in pericol de retrogradare pentru al doilea sezon consecutiv.

Daca anul trecut cei de la FC Voluntari anuntasera ca sunt dispusi sa renunte la locul lor in prima liga pentru ca Dinamo sa nu retrogradeze, acum lucrurile s-au schimbat.

Ioan Andone a declarat la Pro X ca in acest sezon nu se mai pune problema ca Voluntariul sa le cedeze locul dinamovistilor in Liga 1. Fostul fotbalist si antrenor din Stefan cel Mare a comentat si cum arata lotul lui Dinamo in acest moment, spunand ca echipa

"Anul trecut, cred ca a fost altceva. Sincer, am avut o discutie cu domnul primar Florin Pandele, care e dinamovist, si spunea ca ii pare rau de ce se intampla si era dispus sa-i cedeze locul lui Dinamo. Acum, probabil, ca nu am mai discutat despre acest lucru, e mai delicata situatia. Le cedezi locul unor spanioli pe care nu ii vede nimeni, nu ii simte nimeni? E o situatie extrem de grea pentru club. Niciodata in istorie nu a fost o situatie ca acum.

In plus, eu spun ca lotul pe care il are Dinamo s-ar putea bate sa castige playout-ul. Nu zic sa fie in playoff, dar sa se bata pentru primul loc in playout. La ce lot au, la ce jucatori au, trecuti pe la echipa nationala, striaini cu experienta... Dar sunt probleme mari acolo", a declarat Ioan Andone la Ora exacta in sport.

Cu 6 etape inainte de finalul sezonului, Dinamo ocupa penultima pozitie in clasamentul playout-ului, cu 15 puncte.