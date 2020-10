Situatie complicata la FCSB! Unul dintre favoritii lui Gigi Becali a fost confirmat din nou cu COVID-19

Unul dintre favoritii lui Gigi Becali a fost depistat din nou cu coronavirus.

Alexandru Pantea a fost depistat pentru a doua oara cu noul coronavirus. Fotbalistul in varsta de 17 ani a fost testat la echipa a doua din Liga 3, impreuna cu ceilalti colegi ai, iar rezultatul a iesit pozitiv, potrivit ProSport. El a mai fost infectat cu noul virus asiatic la sfarsitul lunii august, alaturi de Toma Niga, Razvan Udrea si Gabriel Simion. Cei 4 au fost primii jucatori de la FCSB depistati pozitiv de cand campionatul a fost reluat.

"Am experienta asta in fotbal. Sunt jucatori valorosi, unii foarte valorosi, altii muncesc, dar mai sunt unii genii. Astia sunt jucatori care pot juca la echipa mare la 16-17 ani. Nu am vazut pana acum, poate doar Mirel Radoi, pe care il poti numi geniu.

Singurul pe care l-am vazut a fost Mirel, iar al doilea Pantea. Am mai incercat noi, dar niciunul nu a tinut. Mai sunt Perianu, Nita, Dumitru, Sut, care vor ajunge, dar Pantea e geniu, e special, diferit de toti", declara Gigi Becali in exclusivitate pentru PRO X in luna iunie.

Fotbalistul in varsta de 17 ani a jucat in doua partide pentru echipa mare de la FCSB si a strans in total 29 de minute. El este cotat de Transfermarkt la 200 de mii de euro.

