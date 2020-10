Decizie venita de nicaieri la FCSB! Becali a facut un transfer in ziua derby-ului cu Dinamo. Ce jucator a chemat in echipa

Acum o luna Becali a fost de acord sa-l cedeze, dar intre timp s-a razgandit!

Cristi Dumitru a revenit la FCSB dupa doar cateva saptamani de imprumut la Clinceni. Pustiul de 18 ani l-a impresionat pe Becali in finalul sezonului trecut, cand a si reusit sa marcheze cu Dinamo in semifinalele Cupei Romaniei. FCSB a acceptat ideea unui imprumut la Clinceni, dar a pus in contract conditia ca atacantul sa fie titular in echipa lui Poenaru. Cum clubul din Ilfov a cerut scoaterea clauzei, stelistii l-au chemat inapoi pe fotbalistul comparat de MM cu starul argentinian Kun Aguero pentru instinctul sau de marcator.

Cristi Dumitru are 5 aparitii in acest sezon la Clinceni, in partidele cu CFR, Hermannstadt, Chindia, FC Botosani si Gaz Metan Medias, fara sa marcheze vreun gol.