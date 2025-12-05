Face ca Gigi Becali: "3 puncteee!" A luat peste picior România și o vede victimă sigură la Cupa Mondială

Face ca Gigi Becali: 3 puncteee! A luat peste picior Rom&acirc;nia și o vede victimă sigură la Cupa Mondială CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România și-a aflat posibilele adversare de la Cupa Mondială din 2026, după tragerea la sorți de la Washington, dar mai întâi trebuie să treacă de play-off, în primă fază de Turcia.

TAGS:
RomaniaCM 2026calificarejurnalistGigi BecaliGRUPACupa Mondiala
Din articol

Câștigătoarea rutei C din play-off-ul european (Turcia / România / Slovacia / Kosovo) va juca în Grupa D de la Cupa Mondială 2026, alături de Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.

România, văzută ca victimă sigură la Cupa Mondială 2026

Turcia va primi vizita României pe 26 martie în semifinalele play-off-ului. Învingătoarea va juca finala barajului pe terenul câștigătoarei din confruntarea Slovacia - Kosovo.

Naționala Statelor Unite ale Americii, pregătită de argentinianul Mauricio Pochettino, s-a calificat direct la CM 2026, din postura de gazdă, dar analiștii sportivi consideră că SUA poate obține trei puncte din start cu România sau cu orice altă echipă care se va califica la turneul final de pe traseul pe care se află selecționata noastră.

Jurnalistul ESPN - Cesar Hernandez: ” SUA va acumula trei puncte cu Turcia, România, Slovacia sau Kosovo”

Jurnalistul Cesar Hernandez nu a interpretat decât într-un mod pozitiv pentru SUA modul în care a ieșit tragerea la sorți, considerând că selecționata lui Pochettino nu are cum să nu obțină toate puncte din posibilul duel cu România.

”Sigur, Australia și Paraguay nu vor fi echipe ușoare, SUA tocmai le-a învins la limită pe ambele, cu 2-1, în toamnă, dar Pochettino ar trebui să fie încrezător în șansele echipei sale în primele două meciuri din faza grupelor.

Presupunând că își vor face treaba și vor evita o înfrângere, se pare că vor acumula încă trei puncte împotriva câștigătoarei play-off-ului european: una dintre Turcia, România, Slovacia și Kosovo.

Ulterior, în calitate de lideri ai Grupei D, ar avea avantajul de a înfrunta o echipă de pe locul trei în turul 16. Odată calificați acolo, însă, șansele sunt mari să înfrunte o echipă precum Belgia în optimile de finală.

Chiar și cu un avantaj al terenului propriu care le-ar spori șansele, este dificil de prezis un rezultat pozitiv împotriva talentatei echipe europene”, a spus analistul ESPN – Cesar Hernandez.

  • Grupe cm 2026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Grupele pentru Cupa Mondială din 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda

Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / Congo, Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
Premierul Rom&acirc;niei anunță că &icirc;n decembrie vom avea &rdquo;foarte probabil&rdquo; o nouă &rdquo;ordonanță trenuleț&rdquo;: &rdquo;Nu putem fugi de asta&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Răzvan Burleanu, entuziasmat după ce a aflat potențialele adversare ale Rom&acirc;niei la CM 2026: &bdquo;Ne provoacă enorm&rdquo;
Răzvan Burleanu, entuziasmat după ce a aflat potențialele adversare ale României la CM 2026: „Ne provoacă enorm”
Aroganță sau realitate? Ce a putut spune președintele Federației Turce &icirc;naintea play-off-ului cu Rom&acirc;nia
Aroganță sau realitate? Ce a putut spune președintele Federației Turce înaintea play-off-ului cu România
Oțelul Galați - Unirea Slobozia 3-0 | Gazdele au făcut show &icirc;n primul meci din etapa 19
Oțelul Galați - Unirea Slobozia 3-0 | Gazdele au făcut show în primul meci din etapa 19
Ce meci deschide Campionatul Mondial din 2026
Ce meci deschide Campionatul Mondial din 2026
Dilema apărută după tragerea la sorți: cele două grupe ale morții de la CM 2026
Dilema apărută după tragerea la sorți: cele două "grupe ale morții" de la CM 2026
Cele trei stadioane pe care poate juca Rom&acirc;nia la Cupa Mondială din 2026
Cele trei stadioane pe care poate juca România la Cupa Mondială din 2026
ULTIMELE STIRI
Lille - Olympique Marseille 1-0, EXCLUSIV pe VOYO! Ethan Mbappe a marcat unicul gol al duelului
Lille - Olympique Marseille 1-0, EXCLUSIV pe VOYO! Ethan Mbappe a marcat unicul gol al duelului
Ea este favorită certă să c&acirc;știge Cupa Mondială: &rdquo;E &icirc;narmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!&rdquo;
Ea este favorită certă să câștige Cupa Mondială: ”E înarmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!”
Mesajul lui Laszlo Balint după Oțelul Galați - Unirea Slobozia 3-0: &bdquo;Au fost și momente pe care aș fi vrut să le evităm&rdquo;
Mesajul lui Laszlo Balint după Oțelul Galați - Unirea Slobozia 3-0: „Au fost și momente pe care aș fi vrut să le evităm”
Reacția FRF după tragerile la sorți pentru CM 2026: &rdquo;Șansa unui nou capitol istoric&rdquo;
Reacția FRF după tragerile la sorți pentru CM 2026: ”Șansa unui nou capitol istoric”
Shakira și Gerard Pique, decizie neașteptată pentru copiii lor
Shakira și Gerard Pique, decizie neașteptată pentru copiii lor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mircea Rednic revine &icirc;n Superligă!

Mircea Rednic revine în Superligă!

Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu &icirc;n redacția Gazzetta dello Sport: &rdquo;Nu a venit pentru un interviu&rdquo;

Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu în redacția Gazzetta dello Sport: ”Nu a venit pentru un interviu”

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! Rom&acirc;nia și-a aflat potențialele adversare

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România și-a aflat potențialele adversare

FCSB a dat lovitura: &rdquo;Un transfer foarte bun&rdquo;

FCSB a dat lovitura: ”Un transfer foarte bun”

Reacția uluitoare a Federației Ruse de Tenis, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă

Reacția uluitoare a Federației Ruse de Tenis, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă

Ce surpriză! Unde e așteptat Marko Dugandzic, după ce &icirc;n iarnă a refuzat FCSB

Ce surpriză! Unde e așteptat Marko Dugandzic, după ce în iarnă a refuzat FCSB



Recomandarile redactiei
Ea este favorită certă să c&acirc;știge Cupa Mondială: &rdquo;E &icirc;narmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!&rdquo;
Ea este favorită certă să câștige Cupa Mondială: ”E înarmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!”
FCSB a &icirc;ncasat &icirc;ncă o lovitură &icirc;naintea meciului cu Dinamo + c&acirc;ți spectatori vor fi la derby
FCSB a încasat încă o lovitură înaintea meciului cu Dinamo + câți spectatori vor fi la derby
Alessandro Del Piero crede că Rom&acirc;nia va ajunge la Mondial: &rdquo;Montella e &icirc;ngrijorat!&rdquo;
Alessandro Del Piero crede că România va ajunge la Mondial: ”Montella e îngrijorat!”
De ce crede Răzvan Raț că nu vor mai ajunge alți rom&acirc;ni &icirc;n Premier League: &rdquo;Indiferent de echipă!&rdquo; + ce spune despre Drăgușin
De ce crede Răzvan Raț că nu vor mai ajunge alți români în Premier League: ”Indiferent de echipă!” + ce spune despre Drăgușin
Reacția FRF după tragerile la sorți pentru CM 2026: &rdquo;Șansa unui nou capitol istoric&rdquo;
Reacția FRF după tragerile la sorți pentru CM 2026: ”Șansa unui nou capitol istoric”
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după Rom&acirc;nia - Kosovo: E vorba de fairplay aici!
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru Rom&acirc;nia după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
&bdquo;Vor rom&acirc;nii să ne &icirc;nțelegem la un egal?&rdquo; Ce a scris presa din Slovacia despre cea mai probabilă remiză de la EURO 2024
„Vor românii să ne înțelegem la un egal?” Ce a scris presa din Slovacia despre cea mai probabilă remiză de la EURO 2024
Rom&acirc;nia la EURO 2024. Toate calculele calificării după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Belgia
România la EURO 2024. Toate calculele calificării după înfrângerea cu Belgia
CITESTE SI
&Icirc;CCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: &bdquo;Discriminează magistrații&rdquo;

stirileprotv ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Căldură gratis &icirc;n calorifere, trafic rutier &rdquo;ca afară&rdquo; sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

stirileprotv Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Noua strategie de securitate a SUA conţine c&acirc;teva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce &icirc;și dorește pentru lume

stirileprotv Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
(RO) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!