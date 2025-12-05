Face ca Gigi Becali: "3 puncteee!" A luat peste picior România și o vede victimă sigură la Cupa Mondială

Câștigătoarea rutei C din play-off-ul european (Turcia / România / Slovacia / Kosovo) va juca în Grupa D de la Cupa Mondială 2026, alături de Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.

România, văzută ca victimă sigură la Cupa Mondială 2026

Turcia va primi vizita României pe 26 martie în semifinalele play-off-ului. Învingătoarea va juca finala barajului pe terenul câștigătoarei din confruntarea Slovacia - Kosovo.

Naționala Statelor Unite ale Americii, pregătită de argentinianul Mauricio Pochettino, s-a calificat direct la CM 2026, din postura de gazdă, dar analiștii sportivi consideră că SUA poate obține trei puncte din start cu România sau cu orice altă echipă care se va califica la turneul final de pe traseul pe care se află selecționata noastră.

Jurnalistul ESPN - Cesar Hernandez: ” SUA va acumula trei puncte cu Turcia, România, Slovacia sau Kosovo”

Jurnalistul Cesar Hernandez nu a interpretat decât într-un mod pozitiv pentru SUA modul în care a ieșit tragerea la sorți, considerând că selecționata lui Pochettino nu are cum să nu obțină toate puncte din posibilul duel cu România.

”Sigur, Australia și Paraguay nu vor fi echipe ușoare, SUA tocmai le-a învins la limită pe ambele, cu 2-1, în toamnă, dar Pochettino ar trebui să fie încrezător în șansele echipei sale în primele două meciuri din faza grupelor.

Presupunând că își vor face treaba și vor evita o înfrângere, se pare că vor acumula încă trei puncte împotriva câștigătoarei play-off-ului european: una dintre Turcia, România, Slovacia și Kosovo.

Ulterior, în calitate de lideri ai Grupei D, ar avea avantajul de a înfrunta o echipă de pe locul trei în turul 16. Odată calificați acolo, însă, șansele sunt mari să înfrunte o echipă precum Belgia în optimile de finală.

Chiar și cu un avantaj al terenului propriu care le-ar spori șansele, este dificil de prezis un rezultat pozitiv împotriva talentatei echipe europene”, a spus analistul ESPN – Cesar Hernandez.