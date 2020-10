EXCLUSIV | Adi Petre a PLECAT de la FCSB in ziua meciului cu Dinamo! Cu cine a semnat si cati bani primeste Becali

Adi Petre se desparte de FCSB dupa numai 8 luni!

UPDATE 20:00 FCSB a confirmat oficial informatia publicata de www.sport.ro in aceasta seara:

#oficial #Petre #Cosenza #împrumut FCSB anunță că a ajuns la un acord cu Cosenza Calcio pentru împrumutul atacantului... Publicată de FCSB pe Sâmbătă, 3 octombrie 2020

Va juca in Serie B, la Cosenza. Petre a fost cumparat de FCSB cu 500 000 de euro de la Esbjerg in februarie. Becali l-a luat tare din prima si nu i-a dat prea multe sanse in primul 11, iar Petre s-a vazut nevoit sa-si caute echipa.

Din informatiile www.sport.ro, Cosenza va plati 50 000 de euro pentru imprumutul lui Petre pana la finalul sezonului. Italienii au si clauza de cumparare pentru varful din nationala de tineret. Trebuie sa-i achite 250 000 de euro lui Gigi Becali daca vor sa-l pastreze. Petre va castiga mai mult la Cosenza decat la FCSB, in jur de 20 000 de euro lunar!

Adrian Petre, 22 de ani, a jucat numai 15 meciuri la FCSB si a marcat 3 goluri, oferind si un assist in campionat, Cupa si preliminariile Europa League.