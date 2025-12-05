Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura vara viitoare în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Tragerile la sorți au avut loc în capitala Statelor Unite ale Americii, Washington DC, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts, cu Kevin Hart și Heidi Klum gazde.



Reacția FRF după tragerile la sorți pentru CM 2026: ”Șansa unui nou capitol istoric”



SUA, Paraguay și Australia. Ele pot fi adversarele naționalei conduse de Mircea Lucescu dacă prima reprezentativă trece de Turcia în semifinala barajului pus la dispoziție pe ruta Nations League și, implicit, dacă o va învinge pe câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo.



”Provocări majore și șansa unui nou capitol istoric.



Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare. Dacă vor obține biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni SUA, Paraguay și Australia”, a scris Federația Română de Fotbal într-un comunicat.

Cum arată grupele de la CM 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda

Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / Congo, Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

