Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura vara viitoare în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Tragerile la sorți au avut loc în capitala Statelor Unite ale Americii, Washington DC, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts, cu Kevin Hart și Heidi Klum gazde.
Reacția FRF după tragerile la sorți pentru CM 2026: ”Șansa unui nou capitol istoric”
SUA, Paraguay și Australia. Ele pot fi adversarele naționalei conduse de Mircea Lucescu dacă prima reprezentativă trece de Turcia în semifinala barajului pus la dispoziție pe ruta Nations League și, implicit, dacă o va învinge pe câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo.
”Provocări majore și șansa unui nou capitol istoric.
Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare. Dacă vor obține biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni SUA, Paraguay și Australia”, a scris Federația Română de Fotbal într-un comunicat.
Cum arată grupele de la CM 2026
Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda
Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția
Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo
Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador
Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia
Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia
Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / Congo, Uzbekistan, Columbia
Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama