Bus, schimbat IAR la pauza! A 4-a oara cand e inlocuit dupa 45 de minute! Decizia luata de Becali in timpul derby-ului

Sergiu Bus (27 de ani) a fost marea lovitura a verii pentru FCSB pe piata transferurilor din Liga 1!

Atacantul adus de la Medias sa fie golgeter n-a marcat insa niciun gol in cele 6 partide jucate pana acum la echipa lui Becali. Bus a fost titular de 5 ori, insa in 4 randuri a iesit la pauza. Contra Viitorului (3-0) a stat 65 de minute in teren, in timp ce la Iasi, in meciul pierdut 5-2 cu Poli, a fost rezerva si a intrat in minutul 29, alaturi de alti 3 colegi, intr-o mutare tactica marca Becali.

Schimbarea preferata a patronului e Bus-Buziuc. Cum ambii si-au revenit dupa infectarea cu noul coronavirus, Becali a putut din nou sa-si puna planul in aplicare la pauza derby-ului cu Dinamo. Alaturi de Buziuc, a intrat pe gazon si pustiul care a impresionat contra lui Slovan Liberec, Octavian Popescu. Mijlocasul ofensiv i-a luat locul unui alt tanar cu minute bune jucate in ultimul timp, Ovidiu Perianu.