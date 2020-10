Danciulescu a RABUFNIT dupa ce a fost indepartat de la Dinamo: "Meritam mai mult! Am ramas cu o dezamagire in suflet!" Ce spune de o colaborare cu Gigi Becali la FCSB

Ionel Danciulescu si-a reziliat contractul cu Dinamo in vara acestui an.

Ionel Danciulescu este cerut din nou de suporterii din Stefan cel Mare alaturi de echipa, insa fostul director sportiv al clubului spune ca ii e greu sa raspunda unei astfel de propuneri.

Dinamo i-a reziliat contractul lui Danciulescu in luna august, dupa ce partile au ajuns la un acord pe cale amiabila. Fostul director sportiv spune ca a ramas cu un gust amar dupa ultima perioada in Stefan cel Mare:

"Mi-e greu sa dau un raspuns acum. Sunt bine, singura chestie e ca am ramas cu un gust amar, cu o dezamagire in suflet, pentru ca meritam mai mult. Pentru tot ce-am facut ca jucator si conducator, meritam mult mai mult. Asa cred eu, poate gresesc!", a spus Ionel Danciulescu, pentru Gazeta.

Ionel Danciulescu: "Niciodata la FCSB! Exclus!"

Fosta legenda a alb-rosilor spune ca nu ar putea niciodata sa mearga la marea rivala:

"Niciodata! Exclus! Din respect pentru suporterii lui Dinamo. Eu sunt dinamovist si o sa fiu dinamovist. Nu e vorba ca nu pot sa lucrez cu Gigi Becali, dar nu ma gandesc la o propunere de genul asta. Dinamo mi-a dat multe. Si bune, si rele, mai multe bune, zic eu. Nu m-as gandi la o astfel de oferta. Lumea ma percepe ca un dinamovist, un om legat de aceste culori, si n-as putea", a mai spus Danciulescu.

"Faceti DREPTATE! Aduceti-l inapoi pe Danciu!"

Suporterii lui Dinamo au tinut sa ii multumeasca printr-un comunicat oficial lui Ionel Danciulescu pentru tot ce a facut la clubul din Stefan cel Mare si au cerut conducerii sa il aduca din nou alaturi de echipa:

"UN GOL IN SUFLET ...DANCIU GOL

Danciule, vreau sa te rog ceva: ”Da-mi mie legitimatia ta de la Dinamo!” Ca sa nu mai ai nicio dovada ca ai fost la noi.

Si asa ti-am luat toate trofeele, medaliile, tricourile... Pana si colectia aia de bilete de la meciuri.

Eu nu pot sa trec peste imaginea asta cu tine singur la mormantul lui Catalin. Nu pot sa cert pe nimeni pentru asta, DAR E PREA MULT.

Pregatisem pozele cu jucatorii, cu staff-ul, cu conducatorii lui Dinamo, cu coroana de flori. Pregateam o postare despre comemorarea frumoasa de astazi. Si cineva mi-a trimis poza cu Danciu care se reculege singur la mormant. Mi s-a pus un nod in gat... un gol in stomac. Simt ca este o stare de lucruri pe care TREBUIE S-O INDREPTAM.

Apreciem toate transferurile, sustinem noul proiect, suntem optimisti, plini de speranta, prezenti alaturi de echipa, dar imaginea solitudinii unui om care a dat TOTUL pentru a salva Dinamo din cea mai grea cumpana, parca ne ia aerul.

De pe urma licitatiilor s-au strans sume importante pentru licenta, dar dincolo de licitatii, au fost cateva mii de suporteri care au cotizat pentru ca gestul lui Danciu i-a sensibilizat. Cu banii din cotizatiile lor si din trofeele lui Danciu, am obtinut licenta si supravietuirea lui Dinamo.

E greu sa explicam in limba spaniola trairea intensa pe care o simtim, dar romanii de-acolo ar trebui sa priceapa fara multe cuvinte. E suficient sa cunosti istoria lui Dinamo, e suficient sa fii dinamovist si vei intelege.

Este ceva ce trece dincolo de fotbal. E o chestiune de familie, de FAMILIA DINAMO, de spiritul acestui club.

DANCIU ARE O MULTIME DE DEFECTE care sa-l tina departe de Dinamo:

- Nu stie sa se bata, sa se bage, pentru a-si castiga locul la Dinamo.

- Nu stie sa fie lingusitor.

- Nu stie sa se maimutareasca precum unul ca meme stoica.

- Are prea mult bun simt pentru salbaticia fotbalului de la noi.

...DAR E DANCIU. Si noi il pretuim asa cum este, cu toate slabiciunile astea.

Astazi ar fi putut sa mearga la Branesti, la cimitir, cu suporterii, cu Peluza, care va fi acolo pe seara. Dar are prea mult bun simt ca sa se bage, sa se amestece. A ales un moment care sa nu se suprapuna cu vizita echipei si oficialilor, tocmai pentru ca nu vrea sa deranjeze in vreun fel.

Noi care l-am condamnat candva, suntem singurii care il pot judeca pe Danciu. In niciun caz el nu trebuie cantarit din vorbele unora care, nu doar ca n-au jucat niciodata pentru Dinamo, dar nici macar n-au jucat fotbal.

Faceti DREPTATE! Aduceti-l inapoi pe Danciu! Dar nu ca si cum i-ati face o favoare, pentru ca favoarea si onoarea ne-o face el noua.

Altfel situatia aceasta se va rostogoli tot mai mult. Priviti reactiile la aceasta postare si veti intelege ce vor suporterii.

PENTRU UN MARE DINAMO este nevoie de SPIRIT, de ISTORIE si de GLORII alaturi de care sa readucem GLORIA.

PS: Astazi suntem prea tristi... In timp ce scriam, o alta veste tragica a ajuns la noi... Moartea lui Catau. Cu adevarat 5 octombrie este o zi neagra. Odihneste-te in pace, Caine!", se arata intr-un comunicat al PCH.