Totuși, pentru a ajunge la turneul final, România trebuie să mai câștige două meciuri, semifinala barajului, cu Turcia, și finala cu Slovacia sau Kosovo.

Alessandro Del Piero: ”Montella e îngrijorat!”

Legendarul fotbalist italian Alessandro Del Piero susține cu tărie că echipa națională a României are șanse reale de a ajunge la turneul final.

Del Piero a dezvăluit că selecționerul italian de la reprezentativa Turciei i-a mărturisit că se teme de meciul cu România din semifinala barajului.

”Împărtăşim (n.r. italienii și românii) aceleaşi emoţii, vom vedea ce ne rezervă viitorul. Dar obiectivul e să fim aici anul viitor. Cu o mentalitate bună, vom fi aici.

M-am întâlnit cu Montella, selecţionerul Turciei, seara trecută, e îngrijorat şi el. Va fi o mare provocare pentru ambele naţionale, deci succes. România a avut mereu o şcoală excelentă de jucători, de campioni, dar va reveni, ne vom reveni împreună”, a spus Alessandro Del Piero, conform as.ro.

Grupele pentru Cupa Mondială din 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda

Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / Congo, Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

