Ascensiunea lui Vlad la FCSB! Cum a depasit GAFELE incredibile si a reusit sa ajunga numarul 1 in poarta ros-albastrilor: "Au mai fost reprosuri din partea lui Gigi Becali!"

Andrei Vlad (21 de ani) nu a avut parte de un debut usor la FCSB, insa in cele din urma s-a impus in poarta ros-albastrilor.

Andrei Vlad a devenit titularul din poarta FCSB-ului, in ciuda faptului ca in sezoanele trecute a facut cateva gafe incredibile in poarta.

Determinarea de care a dat dovada in cadrul echipei si seriozitatea cu care s-a prezentat de fiecare data la antrenamente l-au ajutat sa progreseze in cariera, este convins Mihai Stoica, unul dintre cei care l-au sustinut inca din perioada in care a facut pasul la FCSB.

Managerul general al ros-albastrilor spune ca au mai fost discutii de-a lungul timpului cu Gigi Becali pe seama lui Vlad, insa in cele din urma portarul a demonstrat ca isi merita locul la FCSB:

"Eu l-am vazut prima data aparand la un meci FCSB II cu Universitatea Craiova II, mi-a facut o impresie extraordinara. Dupa l-am vazut la echipa nationala de juniori si m-a impresionat foarte mult cu cata maturitatea vorbea din poarta.

Gigi (n. r. Becali) m-a intrebat si am spus ca eu cred ca se poate face un portar foarte bun. Chiar pare deosebit fata de ceilalti, vine primul, intra primul in sala. Dupa antrenament el vine iar la sala si lucreaza foarte mult, o data nu l-am vazut glumind. E foarte serios, pleaca ultiml din baza in fiecare zi. Chiar si atunci cand gafa eu ii spuneam lui Gigi ca nu are cum sa se faca asta mic. Au mai fost reprosuri, dar Gigi si cand reproseaza ceva dupa zice: 'Hai, ma, nu te supara, ca nu e problema.' Relatia mea cu Gigi nu a avut-o nimeni, sunt zile in care vorbim ore intregi, e altceva.

Vreau ca seria buna a lui Vlad sa continue, sa continue la echipa nationala, ma bucur foarte mult ca a aparat bine. Daca ai stii cat de cuminte e, si-a luat masina decenta, se imbraca decent, nu exista aroganta. Nu este un tip care sa glumeasca, e sfios, e exact ce ai nevoie, foarte foarte serios. Fiind inalt si avand mersul asta, dar ce sa facem, sa ne schimbam mersul ca sa nu mai parem aroganti. Nu e arogant, e un copil tare bun", a dezvaluit Mihai Stoica, intr-un interviu acordat pe Youtube lui Robert Nita.