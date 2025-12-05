GALERIE FOTO Reacția uluitoare a Federației Ruse de Tenis, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă

Reacția uluitoare a Federației Ruse de Tenis, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă Tenis
Potapova, criticată în Rusia, după ce a ales cetățenia austriacă.

De două ori câștigător în probele individuale ale turneelor de mare șlem, fostul tenismen rus, Evgheni Kafelnikov a avut o reacție categorică despre Anastasia Potapova, jucătoarea care a ales să reprezinte Austria, începând cu sezonul 2026.

În urma primirii cetățeniei austriace, Anastasia Potapova - sportivă născută la Saratov - ar urma să devină jucătoarea de tenis din Austria care se mândrește cu cea mai înaltă clasare în ierarhia mondială, locul 51.

Vicepreședintele Federației Ruse de Tenis, Kafenikov: „Ar trebui să plâng? A fost vreo mare jucătoare?”

Din postura de vicepreședinte al Federației Ruse de Tenis, Evgheni Kafelnikov s-a pronunțat asupra situației, dezaprobând decizia Anastasiei Potapova.

„Ar trebui să plâng? A fost ea o vreo mare jucătoare? Ce a câștigat ea pentru Rusia în viața ei? Nici voi nu-mi puteți spune, nici eu. Așa că, drum bun!” a fost reacția controversată a vicepreședintelui Federației Ruse de Tenis, Evgheni Kafelnikov, conform Sport Express Rusia.

Anastasia Potapova

Potapova a ales cuvinte mari, în anunțul făcut

Anastasia Potapova nu s-a ferit să catalogheze Austria drept noua sa „patrie”, în anunțul făcut pe Instagram.

„Sunt încântată să vă anunț că cererea mea pentru obținerea cetățeniei a fost acceptată de Guvernul Austriei.

Austria este un loc pe care îl iubesc, incredibil de primitor și în care mă simt cu adevărat acasă. Ador să fiu în Viena și aștept cu nerăbdare să-mi fac al doilea cămin acolo.

În acest context, sunt mândră să anunț că, începând din 2026, îmi voi reprezenta noua patrie, Austria, în cariera mea profesională de tenis,” a scris jucătoarea născută la Saratov, pe Instagram.

În 2025, sportiva născută în Federația Rusă a reușit să câștige un singur turneu în circuitul WTA, la Cluj-Napoca, în urma unei finale cu Lucia Bronzetti, sportiva care a învins-o pe Simona Halep, în primul tur.

