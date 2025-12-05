De două ori câștigător în probele individuale ale turneelor de mare șlem, fostul tenismen rus, Evgheni Kafelnikov a avut o reacție categorică despre Anastasia Potapova, jucătoarea care a ales să reprezinte Austria, începând cu sezonul 2026.

În urma primirii cetățeniei austriace, Anastasia Potapova - sportivă născută la Saratov - ar urma să devină jucătoarea de tenis din Austria care se mândrește cu cea mai înaltă clasare în ierarhia mondială, locul 51.

Vicepreședintele Federației Ruse de Tenis, Kafenikov: „Ar trebui să plâng? A fost vreo mare jucătoare?”

Din postura de vicepreședinte al Federației Ruse de Tenis, Evgheni Kafelnikov s-a pronunțat asupra situației, dezaprobând decizia Anastasiei Potapova.

„Ar trebui să plâng? A fost ea o vreo mare jucătoare? Ce a câștigat ea pentru Rusia în viața ei? Nici voi nu-mi puteți spune, nici eu. Așa că, drum bun!” a fost reacția controversată a vicepreședintelui Federației Ruse de Tenis, Evgheni Kafelnikov, conform Sport Express Rusia.

