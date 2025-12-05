Antrenorul Laszlo Balint a reacționat la finalul partidei Oțelul Galați - Unirea Slobozia 3-0, duel care a deschis etapa a 19-a din Superliga României.

Laszlo Balint, mulțumit după Oțelul Galați - Unirea Slobozia 3-0

Tehnicianul gălățenilor s-a arătat satisfăcut de felul în care s-au prezentat elevii săi, chiar dacă a atras atenția asupra unor anumite momente din joc pe care le-ar fi dorit evitate.

„Sunt mulțumit. Chiar dacă au fost și anumite momente pe care aș fi vrut să le evităm, vreau să-i felicit pe jucători. A fost o săptămână grea.

Chiar au dovadă de mare caracter, toată lumea a văzut angajamentul lor. Victoria este incontestabilă. Sunt mulți jucători care au venit la Oțelul și care și-au demonstrat calitatea și și-au ridicat nivelul.

În ultimele meciuri din campionat, chiar dacă am avut evoluții bune nu ne-am adunat punctele pe care le-am fi vrut. E bine că avem soluții, încercăm să găsim cele mai bune soluții pentru echipă. Sunt anumite meciuri în care ne dorim mai mult, dar trebuie să avem răbdare.

(n.r.- despre Joao Paulo) Eu am avut multe discuții cu el, pe lângă faptul că are valoare peste nivelul SuperLigii, e clar că e un jucător care a atras atenția anumitor cluburi.

Balint: „Cei mai fideli suporteri au fost alături de noi”

Mă bucur că e polivalent, la națională e fundaș stânga, aici mijlocaș central. Niciun meci nu este câștigat dinainte.

(n.r.- despre meciul cu Rapid) Un meci frumos, liderul clasamentului. Va fi o provocare, un stadion frumos, o atmosferă frumoasă. Astăzi, chiar dacă nu au fost în număr mare, cei mai fideli suporteri au fost alături de noi", a declarat Laszlo Balint, la finalul partidei.

Victoriei fără drept de apel pentru Oțelul Galați cu Unirea Slobozia

Formaţia Oţelul Galaţi a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii. Golurile au fost marcate de Conrado 13’, Paulinho 21’ şi Andrezinho 79’.