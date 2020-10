Petrea, in al 9-lea cer dupa cea mai mare victorie din cariera! Cum a explicat TACTICA Becali de a-l scoate MEREU pe Bus din teren

FCSB a invins cu scorul de 3-2 pe Dinamo, in ciuda problemelor de lot pe care le-a avut in ultimele doua saptamani.

Derby-ul dintre FCSB si Dinamo a fost unul incins, incheindu-se cu doua cartonase rosii si un penalty contestat de catre dinamovisti. FCSB a recuperat in ultimele zile cativa jucatori, Dennis Man antrenandu-se azi dimineata pentru prima data dupa perioada de carantinare.

Antrenorul Toni Petrea a fost insa multumit de joc si rezultat, felicitand echipa. Petre este de parere ca in urmatoarele saptamani de pauza, echipa se poate redresa, incat sa revina la forma pe care o avea inainte de problemele cu coronavirusul.

Intrebat despre "celebra" schimbare a lui Bus de la pauza meciului, Petrea a ras ironic, spunand ca adversarii vor putea anticipa de acum acest lucru. Despre problemele de arbitraj, Petrea spune ca nu doreste sa comenteze si ca dinamovistii nu ar trebui sa se planga, avand in vedere ca si in defavoarea FCSB-ului au fost cateva.

"Intra-devar a fost o partida incinsa si frumoasa pentru public, ma bucura atitudinea jucatorilor, am de gand sa-i felicit pe aceasta cale. Avem 2 saptamani de pauza in care vrem sa ne punem la punct. Nu vreau sa comentez arbitrajul, noi putem sa aducem de asemenea anumite faze in discutie, cum ar fi problema penalty-ului de la primul gol al lor. Jocul nostru si maniera de a aborda aceasta partida este de apreciat. Perioada in care multi jucuatori de-ai nostri nu s-au pregatit a fost mare, sunt de felicitat. Sunt situatii de joc, a fost acea lovitura de la 11 metri, care a fost sau n-a fost, golul doi a fost dintr-o sincronizare si o deviere, jucatorii au tinut ritmul si asta e important.



Nu vreau sa comentez despre greselile individuale, deoarece sunt erori colective, nu judecam un gol primit la cald. Dimineata am mai facut o miscare cu ei, un mic antrenament in care am vrut sa-i vad exact cum reactioneaza, am discutat cu majoritatea dintre ei, au intrat si au facut-o foarte bine, fiecare cat a putut. Da, adversarii vor anticipa aceasta schimbare. Aici avem o problema la schimbarea lui Bus, Sergiu a revenit dupa perioada de pandemie unde a revenit fara antrenamente, ma bucur ca avem doua saptamani in care sa lucram si sa suplimentam partea fizica", a declarat Toni Petrea dupa partida.