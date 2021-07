Remaniere de lot serioasa la Dinamo pentru grupa imposibila din Champions League. "Dulaii" au un nou antrenor si au adus opt jucatori

Campioana Romaniei va infrunta pe Barcelona, PSG, Veszprem, Kielce, Flensburg, Porto si Zaporijjea in editia viitoare a Champions League.

Pana acum, Dinamo l-a numit antrenor principal pe spaniolul Xavi Pascual Fuertes, fost tehnician al Barcelonei (2009-2021) si selectioner al nationalei Romaniei (2016-2018). Acesta este unul dintre cei mai titrati antrenori din handbalul masculin, castigand cu clubul catalan 11 titluri de campioana a Spaniei, 8 trofee Copa del Rey, 10 Copa ASOBAL si 10 Sopercopa ASOBAL, dar si trei editii Champions League (2011, 2015, 2021) si 5 IHF Super Globe.

De asemenea, au fost transferati jucatorii Dan Racotea (CD Bidasoa Irun / 25 ani / inter stanga / roman), Robert Militaru (CSM Bucuresti / 27 ani / inter stanga / roman), Ahmed Khairy (CSA Steaua / 26 ani / coordonator de joc / egiptean), Raul Nantes Campos (CSM Bucuresti / 31 ani / inter stanga / brazilian), Cedric Sorhaindo (FC Barcelona / 37 ani / pivot / francez), Kamel Alouini (Al Nasr HC / 32 ani / coordonator de joc / tunisian), Christian Dissinger (29 ani / RK Vardar Skopje / inter stanga / german) si Alex Pascual Garcia (FC Barcelona / 21 ani / extrema stanga / spaniol). Se mai asteapta anuntul transferurilor lui Demis Grigoras (Chambery) si Khalifa Ghedbane (Ademar Leon).

Dinamo, care a castigat al cincilea titlu consecutiv in Liga Zimbrilor si al 17-lea din istoria sa, a reusit sa ii pastreze in lot pe Makrem Missaoui, Saeid Heidaridad, Nicusor Negru, Valentin Ghionea, Razvan Gavriloaia, Alireza Mousavi, Mohamed Mamdouh, Octavian Bizau, Amine Bannour si Javier Humet. In aceasta vara, clubul s-a despartit de Alexandru Asoltanei, Tudor Botea, Andras Szasz (toti CSM Bucuresti), Dragos Hantanu (CSA Steaua), Ante Kuduz (Vardar Skopje), Stefan Vujici (CS Minaur), Rome Hebo, Jakov Vrankovici si Dan Savenco (retras din activitate).

Dinamo va juca in Grupa B a Champions LEague, alaturi de PSG Handball (Franta), FC Barcelona (Spania), FC Porto (Portugalia), Lomza Vive Kielce (Polonia), SG Flensburg-Handewitt (Germania), Veszprem HC (Ungaria) si ZTR Motor Zaporijjea (Ucraina). Bucurestenii vor debuta impotriva lui Kielce, pe 15-16 septembrie 2021, pe teren propriu, in Sala Polivalenta "Dinamo" din Bucuresti.