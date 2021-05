Vipers, noua 'regina' din Liga Campionilor la handbal feminin dupa victoria cu Brest! Medalie de bronz pentru Gyor

Vipers Kristiansand a castigat Liga Campionilor la handbal feminin!

Vipers devine a doua echipa din Norvegia care castiga Liga Campionilor la handbal feminin! Norvegiencele s-au impus clar in fata celor de la Brest, 34-28. Vipers nu a cedat niciodata conducerea, iar la pauza au intrat cu avantaj 18-14.

Henny Reistad a fost cea mai buna jucatoare a norvegiencelor, cu 12 goluri reusite din 16 aruncari spre poarta, in timp ce legenda Katrine Lunde a facut unul dintre cele mai bune meciuri ales sale, iar in doua meciuri a reusit 27 de parade. Astfel, portarul a ajuns la 5 trofee de Liga Campionilor castigate in cariera, la fel ca Mork si Loke.

In finala mica, Gyor a castigat fara drept de apel in fata lui TSKA Moscova, 32-21. Unguroaicele au facut spectacol in prima repriza, iar la pauza au intrat cu avantaj de 10 goluri, 18-8.

Meciul din Liga Campionilor a fost ultimul pentru legenda Anita Gorbicz, care se retrage la 37 de ani, dupa 20 de sezoane in care a jucat la cel mai inalt nivel.