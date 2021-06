FC Barcelona este noua regina a Europei la handbal! Succes major pentru viitorul antrenor al lui Dinamo

Liga Campionilor la handbal masculin si-a incununat regina.

FC Barcelona s-a impus in finala disputata in compania revelatiei Aalborg, scor 36-23 si a castigat al 10-lea trofeu si primul din 2015. In semifinale, Barcelona a trecut de HBC Nantes, in timp ce Aalborg a trecut de PSG.

Barcelona reuseste astfel sa isi demonstreze, iarasi, suprematia la nivel european, fiind de departe cea mai de succes echipa din aceasta competitie, locul 2 avand doar 5 victorii.

Romania are si ea doua castigatoare de Champions League, Steaua (1968, 1977) si Dinamo (1965). La Dinamo va ajunge, din aceasta vara, Xavier Pascual, fostul selectioner al echipei nationale. Pascual este la al treilea triumf, dupa cele din 2011 si 2015.

Astfel, viitorul lui Dinamo la handbal pare unul promitator, mai ales dupa aducerea unui nume cu greutate, precum Xavi Pascual. Alb-rosii domina campionatul intern, castigand ultimile 5 editii.

???? C H A M P 1 0 N S ????

Congrats, @FCBhandbol!

FORÇA BARÇA ????❤️ pic.twitter.com/Kcss9YTHi5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 13, 2021

Cinci trofee la fotbal masculin, unul la fotbal feminin, trei la futsal, doua la baschet, zece la handbal si douazeci si doua la hochei are clubul FC Barcelona, in cele mai importante competitii europene la fiecare sport mentionat.