Kim Rasmussen, noul antrenor al Rapidului: "Fanii creează în tribune atmosfera care se află în interiorul meu la meciuri"

Kim Rasmussen, antrenorul danez care a cucerit Champions League cu CSM București, în 2016, a fost adus să ducă echipa din Giulești la nivelul următor, dar cere timp pentru implementarea planului său.

"Îmi place atmosfera, îmi place presiunea, apreciez dedicarea jucătoarelor"

"Mă simt bine pentru că m-am întors în România. Nu a fost greu să accept propunerea, când a apărut această oportunitate. Știu țara, știu Bucureștiul, știu cum merg treburile în handbal. Știu clubul, știu fanii, știu oamenii, o parte din staff. Nu am putut refuza această ofertă. Îmi place să fiu antrenor la cel mai înalt nivel posibil. Am posibilitatea să fiu implicat din nou în handbalul european, în Champions League sau European League.

Îmi place atmosfera, îmi place presiunea, apreciez dedicarea jucătoarelor și atitudinea de învingătoare. Pentru mine e mai ușor, pentru că cunosc nivelul din România. Trebuia să îmi asum riscul, deși suntem destul de târziu în sezon. Nu va fi ușor, dar trebuie să fim curajoși, să facem tot ce putem.

"Am urmărit Rapidul mulți ani, cunosc jucătoarele"

Înțeleg că e destul de târziu, dar am urmărit Rapidul mulți ani, cunosc jucătoarele, știu jucătoarele internaționale, pentru că am jucat împotriva lor de multe ori. Nu pot să revoluționez lucrurile peste noapte, procesul va avea loc treptat. Sunt aici de câteva zile, avem primul meci duminică. O vom lua încet, pas cu pas. Dacă ni se vor oferi șanse, voi încerca să fac echipa să profite de ele. Pe moment, e imposibil să fac schimbări majore.

Krim are o echipă bună, de nivel înalt, au bătut pe CSM București, care se află la cel mai bun nivel din istorie. Cred că șansele vor fi 50-50, noi avem niște puncte forte, ei au niște puncte forte. Abia aștept să mă întorc în Champions League, dar vom avea o confruntare dificilă. Au jucătoare foarte experimentate și sunt pregătite pentru acest nivel al competiției. Va fi un duel frumos.

"Primele zile au fost pozitive, fetele au fost foarte receptive"

Îmi plac mult fanii Rapidului, i-am urmărit atent, au apărut mult în presa internațională. Mă cunoașteți, sunt un antrenor pasional, trăiesc intens meciurile. Fanii Rapidului creează în sală aceeași atmosferă care se găsește în interiorul meu, în timpul meciurilor. Sunt al optulea sau al nouălea jucător al nostru, din punctul meu de vedere. Ajută mult echipa, o împinge de la spate, mai ales în această sală. Abia aștept să ne susțină la meciuri și le transmit că avem aceeași pasiune și dragoste pentru sport.

Primele zile au fost pozitive, fetele au fost foarte receptive din punct de vedere mental la această schimbare. Știu că e greu să schimbi antrenorul în timpul sezonului, o știu și eu. Avem nevoie de timp, nici nu am avut primul time out în timpul meciurilor. În pregătirea meciurilor, de obicei ai timp suficient la dispoziție ca să pui lucrurile la punct. Noi nu am avut. Știu că poate par repetitiv și plictisitor, dar avem nevoie de timp ca să ne cunoaștem mai bine. Știu că timpul e ceva relativ în sport, dar trebuie să găsim calea de mijloc, să avem rezultate în timp ce construim", a declarat Rasmussen, la primul interviu în calitate de antrenor al Rapidului.

Buceschi: "E un nou început pentru Rapid, un alt stil de handbal"

Eliza Buceschi, una dintre cele mai importante handbaliste din lotul Rapidului și din naționala României, a salutat numirea lui Rasmussen la cârma echipei. "E un nou început pentru Rapid, un alt stil de handbal pe care va trebui să-l învățăm. Sperăm că va fi o nouă șansă ca echipa să arate mai bine în meciurile care urmează. Nu cred că va fi greu să implementeze o mentalitate nordică la echipă, suntem deschise spre această schimbare. Suntem dispuse să facem orice pentru a progresa. Până la urmă handbalul se joacă la fel peste tot, nu cred că va aduce schimbări extrem de mari, poate vor fi unele de detaliu, de finețe. Mai ales că am trecut de mijlocul sezonului.

Cred că ar putea să ne fie de folos această schimbare. Obiectivul e să ne concentrăm pe dubla cu Krim și să încercăm să mergem mai departe. E obiectivul echipei și, implicit, al noului antrenor. Cred că are mai multă experiență ca noi la nivel înalt în Champions League, are rezultate mai bune. Știe ce e de făcut, deci va trebui să-l ascultăm ca să obținem rezultate mai bune", a declarat sportiva.

Text și foto - Gabriel Chirea